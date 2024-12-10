У Німеччині назвали найпопулярніші дитячі імена за 2024 рік

У Німеччині назвали найпопулярніші дитячі імена за 2024 рік10 грудня 2024 р.
У 2024 році жителі Німеччини найчастіше давали новонародженим дітям імена Емілія (Emilia) і Ноа (Noah). Другі рядки в переліку найпопулярніших імен посідають Емма (Emma) і Леон (Leon), а замикають трійку лідерів Міа (Mia) і Лука (Luca/Luka). Статистикою у вівторок, 10 грудня, поділився берлінський інтернет-сайт із питань вагітності babelli.de, який вивчив 144 тисячі записів із реєстраційних книг пологових будинків у ФРН. Список, який складають його співробітники, налічує близько 200 імен.
У десятку повернулося ім'я Фінн (Finn/Fynn). Минулого року воно випало з топ-10, але цьогоріч істотно зміцнило позиції, діставшись одразу п'ятого рядка. Натомість ім'я Бен (Ben) покинуло десятку найпопулярніших уперше з 2011 року.
З найпомітніших просувань - Іда (Ida), що піднялася з 21-го на одинадцяте місце, і Малія (Malia), яка набрала 11 позицій і посіла 15-ту сходинку.
Найпопулярніші імена у 2024 році:
Дівчатка Хлопчики
1. Emilia 1. Noah
2. Emma 2. Leon
3. Mia 3. Luca / Luka
4. Sofia / Sophia 4. Henry / Henri
5. Hannah / Hanna 5. Finn / Fynn
6. Lina 6. Theo
7. Lia / Liah /Lya 7. Luis / Louis
8. Leni 8. Liam
9. Mila 9. Emil
10. Ella 10. Elias
Рідкісні імена: Африка - не тільки на карті світу
Зустрічалися в році, що минає, і незвичайні імена. Серед них - Арууке (Aruuke), Банґура (Bangura), Африка (Afrika) і Зельда (Zelda) для дівчаток, а також Шлок (Shlok), Теобальд (Theobald), Завіяр (Zaviyar) і Дірок (Dirok) для хлопчиків.
З 2005 року статистику найпопулярніших імен новонароджених у Німеччині веде і дослідник-аматор з Аренсбурга Кнуд Білефельд (Knud Bielefeld). Як правило, він ділиться зібраними результатами наприкінці грудня. Минулого року Білефельд разом із невеликою командою соратників вивчив близько 280 тисяч записів у реєстраційних книгах пологових відділень німецьких лікарень, проаналізувавши відомості з 412 міст. Схоже, що німці шанують традиції - адже Емілія та Ноа були найпопулярнішими іменами і в 2023-му, і в 2022-му.