У ФРН винагородять літпремією перекладачів з України

Престижну літературну відзнаку отримають п'ятеро перекладачів і перекладачок з України. Цього року суму винагороди збільшено.

Одразу п'ятеро українських перекладачів і перекладачок німецькомовної літератури отримають цього року престижну німецьку літературну премію - відзнаку німецької фундації підтримки культури землі Північний Рейн-Вестфалія - нагороду перекладацького колегіуму міста Штрален. Як повідомили організатори у четвер, 2 березня, лауреатами літпремії стануть Марк Білорусець, Христина Назаркевич, Галина Петросаняк, Роксоляна Свято й Неля Ваховська.

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Цьогоріч фундація одноразово збільшила винагороду до 50 тисяч євро, тож лауреати отримають по 10 тисяч євро відповідно, йдеться в повідомленні. Сама літературна винагорода належить до найпрестижніших у Європі для перекладачів красного письменства. Щороку її призначає фундація підтримки культури землі Північний Рейн-Вестфалія у співпраці з перекладацьким колегіумом міста Штрален.

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Також цього року до складу журі увійшли такі відомі німецькі й українські перекладачки й літераторки, як Клаудія Дате, яка перекладає з української та російської мов на німецьку, Катаріна Раабе - редакторка і публіцистка, яка спеціалізується на літературі Східної Європи, а також Наталка Сняданко - українська письменниця, перекладачка та журналістка.

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Вручення нагороди відбудеться 16 березня 2023 року у Дюссельдорфі. Тоді ж відбудеться і пресконференція за участі лавреатів та журі, зазначили організатори.