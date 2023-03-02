У ФРН винагородять літпремією перекладачів з України

Цьогоріч фундація одноразово збільшила винагороду до 50 тисяч євро, тож лауреати отримають по 10 тисяч євро відповідно, йдеться в повідомленні. Сама літературна винагорода належить до найпрестижніших у Європі для перекладачів красного письменства. Щороку її призначає фундація підтримки культури землі Північний Рейн-Вестфалія у співпраці з перекладацьким колегіумом міста Штрален.
Також цього року до складу журі увійшли такі відомі німецькі й українські перекладачки й літераторки, як Клаудія Дате, яка перекладає з української та російської мов на німецьку, Катаріна Раабе - редакторка і публіцистка, яка спеціалізується на літературі Східної Європи, а також Наталка Сняданко - українська письменниця, перекладачка та журналістка.