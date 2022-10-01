У Німеччині запровадили нові заходи боротьби з коронавірусом

З 1 жовтня у німецьких поїздах та автобусах далекого сполучення пасажири мають носити не звичайні маски, а респіратори FFP2. Нові правила у ФРН набули чинності через зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

У Німеччині з суботи, 1 жовтня, набули чинності нові заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Відтепер пасажири поїздів та автобусів далекого сполучення мають носити не звичайні медичні маски, а респіратори FFP2. У регіональному транспорті правила встановлює влада земель. Міністри охорони здоров'я земель вже висловилися за збереження маскового режиму в автобусах та поїздах. Натомість у літаках масковий режим скасовується.

Жителі Німеччини з 1 жовтня також мають носити респіратори FFP2 під час відвідування клінік, лікарських кабінетів, будинків для людей похилого віку та інших медичних закладів. Для відвідування лікарень і будинків для людей похилого віку додатково вимагають негативний тест на коронавірус, а персонал, що працює в цих установах, повинен проходити тестування кілька разів на тиждень.

Читайте також: Чи готова Україна протистояти новій хвилі COVID-19 під час війни?

Поправки до закону про епідеміологічний захист

Нові правила запровадили внесенням змін до закону про епідеміологічний захист. У разі, якби ці зміни не було ухвалено, всі антикоронавірусні обмеження мали б зняти наприкінці вересня.

У поправках до закону також зазначено, що федеральні землі мають право посилювати заходи, запроваджуючи, наприклад, масковий режим у магазинах і ресторанах або тести в школах та дитячих садках. Не виключається і повернення до маскового режиму в школах, проте лише з п'ятого класу і в тому випадку, якщо це необхідно для збереження очної форми навчання.

Читайте також: Вбивство за вимогу вдягнути маску: в Німеччині дали довічне

Тим часом у Німеччині продовжується зростання кількості випадків заражень коронавірусом. Станом на ранок 1 жовтня коефіцієнт зараження досяг 497 випадків на сто тисяч населення. Напередодні цей показник становив 466, а тиждень тому - 308 випадків. Такі дані наводить Інститут Роберта Коха (RKI). Водночас експерти вважають, що реальні цифри зараження значно вищі, оскільки в статистиці враховуються лише випадки, підтверджені ПЛР-тестуванням.