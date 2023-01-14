У Німеччині може змінитися міністр оборони - ЗМІ

Німецькі видання, посилаючись на джерела в уряді, повідомляють, що міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт може незабаром подати у відставку. Вона неодноразово потрапляла в медійні скандали.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) близька до відставки за власним бажанням, повідомили у п'ятницю, 13 січня, німецькі видання Bild і Süddeutsche Zeitung , посилаючись на власні джерела в уряді. Цю інформацію підтверджують телеканал ntv і агентство dpa - також повністю не розкриваючи джерела. Газета Süddeutsche Zeitung навіть назвала період, у який можлива відставка, - з 16 по 23 січня. При цьому в міністерстві оборони Німеччини цю інформацію назвали чутками, що не потребують коментарів.

Міністерка оборони ФРН соціал-демократка Крістіне Ламбрехт неодноразово потрапляла в медійні скандали - востаннє з новорічним привітанням, яке німецькі ЗМІ визнали невдалим. Ламбрехт записала вітальне відеозвернення, в якому згадувала війну в Україні, стоячи на тлі феєрверків, що вибухали, і намагаючись їх перекричати. Скандал викликала і публікація фотографії сина Ламбрехт у службовому вертольоті.

Як свідчить соціологія, міністерка непопулярна в Німеччині. Так, зокрема, згідно з опитуванням, проведеним телеканалом ZDF, 60 відсотків німців підтримували б рішення про її відставку. До того, як вона в грудні 2022 року стала міністеркою оборони, вона була міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel), а з 2021 року паралельно виконувала обов'язки міністерки у справах сім'ї, жінок і молоді.

Тим часом ще в грудні 2022 року канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) публічно захищав Ламбрехт від критики, заявивши, що "в Бундесверу першокласна міністерка", і він "здивований деякою критикою на її адресу".

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