  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Крістіне Ламбрехт
Крістіне ЛамбрехтФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Німеччині може змінитися міністр оборони - ЗМІ

Дмитро Вачедін | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Німецькі видання, посилаючись на джерела в уряді, повідомляють, що міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт може незабаром подати у відставку. Вона неодноразово потрапляла в медійні скандали.

https://p.dw.com/p/4MBZv

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) близька до відставки за власним бажанням, повідомили у п'ятницю, 13 січня, німецькі видання Bild і Süddeutsche Zeitung, посилаючись на власні джерела в уряді. Цю інформацію підтверджують телеканал ntv і агентство dpa - також повністю не розкриваючи джерела. Газета Süddeutsche Zeitung навіть назвала період, у який можлива відставка, - з 16 по 23 січня. При цьому в міністерстві оборони Німеччини цю інформацію назвали чутками, що не потребують коментарів.

Міністерка оборони ФРН соціал-демократка Крістіне Ламбрехт неодноразово потрапляла в медійні скандали - востаннє з новорічним привітанням, яке німецькі ЗМІ визнали невдалим. Ламбрехт записала вітальне відеозвернення, в якому згадувала війну в Україні, стоячи на тлі феєрверків, що вибухали, і намагаючись їх перекричати. Скандал викликала і публікація фотографії сина Ламбрехт у службовому вертольоті.

Як свідчить соціологія, міністерка непопулярна в Німеччині. Так, зокрема, згідно з опитуванням, проведеним телеканалом ZDF, 60 відсотків німців підтримували б рішення про її відставку. До того, як вона в грудні 2022 року стала міністеркою оборони, вона була міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel), а з 2021 року паралельно виконувала обов'язки міністерки у справах сім'ї, жінок і молоді.

Тим часом ще в грудні 2022 року канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) публічно захищав Ламбрехт від критики, заявивши, що "в Бундесверу першокласна міністерка", і він "здивований деякою критикою на її адресу".

Читайте також: Як міністерка оборони ФРН потрапила під політичний артобстріл

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.bild.de
www.sueddeutsche.de
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росіяни знову обстріляли Київ ракетами

Росіяни обстріляли Київ ракетами

Конфлікти27 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Політика18 год. тому
external

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Конфлікти18 год. тому02:16 хв.

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

ЗМІ18 год. тому
Херсон

"Там не можна було залишатися"

"Там не можна було залишатися"

Суспільство21 год. тому07:29 хв.
Прага

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Політика22 год. тому

Як торгівці людьми наживаються на горі українок за кордоном

Як торгівці людьми наживаються на горі українок за кордоном

Права людини13 січня 2023 р.
На головну сторінку