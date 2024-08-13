У ФРН хочуть зробити правила для електроскутерів жорсткішими

Чи можна їздити на електроскутері на тротуарі? Чи потрібні права і шолом? Скоро в Німеччині набудуть чинності нові правила. Зростуть штрафи. Але критикам цього замало.

Електроскутери вже п'ять років є невід'ємною частиною вуличного життя німецьких міст. Особливо в таких мегаполісах, як Берлін, їх можна зустріти на кожному кроці - вони стали надійною і недорогою альтернативою для переміщення з пункту А в пункт Б в умовах постійних заторів. Однак досі для них існувало відносно небагато правил. Федеральне міністерство транспорту Німеччини вирішило їх доповнити і посилити, у зв'язку з чим було підготовлено новий законопроект. Планується, що зміни набудуть чинності у квітні 2025 року.

Що нового буде в новому законі

Загалом правила користування електроскутерами будуть практично такими самими, як для велосипедистів. Наприклад, у майбутньому водії скутерів, так само як зараз велосипедисти, зможуть повертати праворуч навіть на червоний сигнал світлофора, якщо поруч висить спеціальний покажчик із зеленою стрілкою. Ще однією новою умовою буде обов'язкове оснащення електроскутера покажчиками повороту - ця вимога застосовуватиметься з 2027 року. Досі було достатньо позначити зміну напрямку руху рукою.

Крім того, в представленому законопроєкті міститься пропозиція про те, щоб електроскутерам було дозволено рух тротуарами і в пішохідних зонах, де дозволено рухатися велосипедам зі швидкістю кроку. Наразі на електроскутері можна їздити тільки спеціальними велодоріжками та велосмугами по краях автодоріг, а якщо їх немає, то дорогою для автомобілів, притискаючись якомога правіше. Також водії електроскутерів не повинні будуть більше дотримуватися запропонованої сьогодні дистанції: сьогодні вони повинні зберігати відстань у півтора метра під час обгону пішохода. Нові пропозиції передбачають, що пішоходів буде достатньо попередити сигналом і об'їхати їх на швидкості кроку, беручи до уваги ситуацію на дорозі.

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Що залишиться без змін

Згідно з вимогами законодавства, користуватися електроскутерами дозволяється з 14 років, але тільки якщо йдеться про власний транспортний засіб, оскільки компанії з прокату електроскутерів встановили мінімальний вік користувачів - 18 років. Для керування електроскутером не потрібно проходити спеціальні курси або отримувати права на водіння.

На цьому складному перехресті в центрі Бонна учасникам руху часом важко розібратися, хто і де повинен їхати Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Як і зараз, буде заборонено їздити на одному скутері удвох. Якщо одночасно переміщається група, що складається з кількох скутерів, то можна їхати тільки одне за одним. Це необхідно для того, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Шолом під час їзди на скутері, на відміну від велосипеда, не потрібен. Існують також певні правила паркування - електроскутери не можна кидати будь-де, але, як і велосипеди, їх можна залишати на тротуарах. Однак потрібно стежити за тим, щоб не заважати пішоходам, а також проїзду мобільних засобів, якими користуються люди з обмеженими можливостями здоров'я.

Штрафи для порушників

Усі передбачені законодавством штрафи містяться в Каталозі штрафів для електроскутерів.

Приміром, відсутність справного клаксона або освітлення - 15-20 євро; їзда в недозволеному місці, наприклад, тротуаром, - 20 євро, а якщо при цьому буде створено перешкоду іншим учасникам руху або пошкоджено майно - 20-30 євро (не враховуючи відшкодування збитків); їзда удвох на одному електроскутері, так само як і їзда, коли водій не тримається за кермо, - 10 євро.

Серйозніші штрафи передбачено за проїзд на червоне світло: від 60 до 100 євро плюс один пункт у реєстрі правопорушень Федерального відомства транспорту у Фленсбурзі, а якщо до того ж буде створено небезпеку для інших учасників дорожнього руху або завдано шкоди майну - 100-180 євро і також один пункт.

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Найсуворіші покарання - за керування електроскутером у стані алкогольного сп'яніння та для водіїв-початківців. Щодо алкоголю, то на водіїв електроскутерів поширюються ті самі правила, що й на водіїв автомобілів. Тому граничний допустимий вміст алкоголю в крові становить 0,5 проміле. Крім того, існує загальна заборона на вживання алкоголю для учасників дорожнього руху віком до 21 року.

Від 0,5 проміле алкоголю в крові може бути накладено штраф у 500 євро плюс два пункти у реєстрі правопорушень та заборона на керування транспортними засобами на один місяць. Якщо це порушення станеться вдруге і втретє - 1000-1500 євро, два пункти і заборона на керування на три місяці. Це якщо порушник буде просто спійманий під час контролю. Якщо ж щось трапиться, наприклад, аварія, або буде відзначена явно неадекватна їзда, то штраф призначається вже від 0,3 проміле алкоголю в крові - три пункти плюс позбавлення волі або штраф за рішенням суду, а також можливе позбавлення водійських прав. Таке ж покарання передбачено, якщо в крові буде виявлено понад 1,1 проміле алкоголю.

Для водіїв-початківців, у яких ще не закінчився дворічний випробувальний термін, а також для водіїв віком до 21 року, на керування будь-яким транспортним засобом, зокрема, електроскутером, діє правило 0,0 проміле, тобто алкоголю в крові не повинно бути взагалі. За порушення передбачено штраф від 250 до 1500 євро плюс 1-3 штрафних пункти і заборона на керування від одного до трьох місяців, залежно від того, скільки разів уже відбувалося це порушення. Серйозніші випадки розглядаються в суді і загрожують позбавленням прав, відновити які в Німеччині дуже складно і дорого.

Паркувати електросамокати на тротуарі можна, але лише якщо є місце і це не заважає пішоходам Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Критики називають законопроєкт "атакою на пішоходів"

Нові правила міністерства транспорту щодо електроскутерів - необхідний крок до того, щоб зробити використання цих транспортних засобів надійнішим і безпечнішим. Поки що вони зазнають широкої критики, зокрема, з боку німецького автомобільного клубу ADAC та Асоціацій пішоходів. Вони звертають увагу на те, що чимало проблем так і залишилися не опрацьованими. Насамперед йдеться про безпеку пішоходів. Так, якщо електроскутерам буде дозволено їздити тротуарами, це підвищить ризик для пересування людей, а особливо літніх або з порушеннями зору та слуху.

Як зараз, так і в новому законопроєкті не врегульовано питання про відповідальність водіїв електроскутерів у разі, якщо вони завдадуть травми пішоходу. Сьогодні, щоб отримати страхові виплати, потерпілому потрібно довести, що зіткнення сталося з вини водія скутера, якому дозволено розганятися до 20 кілометрів на годину. Часто пішоходи не можуть надати необхідні в конфліктній ситуації докази. І нові правила не роблять ситуацію простішою.

Також на вулицях міст пророкують паркувальний хаос. Не можна виключити також конфлікт інтересів із велосипедистами. Критики кажуть про те, що для підвищення безпеки під час користування електроскутерами необхідне здійснення комплексних заходів: поліпшення інфраструктури, суворіший контроль і чіткіші правила. Але поки що незрозуміло, як нововведення проявлять себе на практиці і чи потрібні новому законопроєкту подальші коригування.