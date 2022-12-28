Колишня секретарка концтабору оскаржує обвинувальний вирок

Колишня секретарка нацистського концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmagard F.) подала апеляцію на обвинувальний вирок, винесений їй за пособництво та підбурювання до вбивства понад 10 тисяч людей з 1943 до 1945 року.

Тепер найвищий кримінальний суд Німеччини - Федеральний суд правосуддя - має перевірити, чи була допущена процедурна помилка під час винесення вироку, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa.

Обвинувальний вирок Ірмґард Ф. виніс 20 грудня земельний суд у місті Ітцего. Її засудили до двох років позбавлення волі умовно.

Справа Ірмґард Ф.

З 1943 до 1945 року Ірмґард Ф. обіймала цивільну посаду в комендатурі "Штутгофа" під сучасним Гданськом, а тому була визнана винною в тому, що допомагала керівництву концтабору в систематичних вбивствах ув'язнених. На час вчинення злочинів їй було лише 18-19 років, тож її справу розглядала палата у справах молоді земельного суду. Захист Ірмґард Ф. клопотав про її виправдання.

Судовий розгляд тривав з 30 вересня 2021 року. Серед іншого, суд заслухав і покази тих, хто вижив після перебування у концтаборі. Вони розповідали про страждання та масові убивства в "Штутгофі".

На перше судове засідання підсудна не з'явилася, втікши зі свого помешкання у будинку для літніх людей в Квікборні. Згодом її затримала поліція, жінка провела під вартою кілька діб.

Під час усього процесу вона мовчала і лише наприкінці визнала, що працювала у концтаборі. "Я прошу вибачення за все, що сталося, - сказала вона у своєму останньому слові. - Я шкодую, що була у той час у "Штутгофі".

Суд над 96-річною екссекретаркою концтабору To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video