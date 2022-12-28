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Колишня секретарка нацистського концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф.
Колишня секретарка нацистського концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф.Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance
ПанорамаНімеччина

Колишня секретарка концтабору оскаржує обвинувальний вирок

Олександр Куницький
2 год. тому

97-річна засуджена за сприяння вбивству понад 10 тисяч людей у нацистському концтаборі "Штутгоф" оскаржує свій вирок.

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Колишня секретарка нацистського концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmagard F.) подала апеляцію на обвинувальний вирок, винесений їй за пособництво та підбурювання до вбивства понад 10 тисяч людей з 1943 до 1945 року.

Тепер найвищий кримінальний суд Німеччини - Федеральний суд правосуддя - має перевірити, чи була допущена процедурна помилка під час винесення вироку, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa.

Обвинувальний вирок Ірмґард Ф. виніс 20 грудня земельний суд у місті Ітцего. Її засудили до двох років позбавлення волі умовно.

Справа Ірмґард Ф.

З 1943 до 1945 року Ірмґард Ф. обіймала цивільну посаду в комендатурі "Штутгофа" під сучасним Гданськом, а тому була визнана винною в тому, що допомагала керівництву концтабору в систематичних вбивствах ув'язнених. На час вчинення злочинів їй було лише 18-19 років, тож її справу розглядала палата у справах молоді земельного суду. Захист Ірмґард Ф. клопотав про її виправдання. 

Судовий розгляд тривав з 30 вересня 2021 року. Серед іншого, суд заслухав і покази тих, хто вижив після перебування у концтаборі. Вони розповідали про  страждання та масові убивства в "Штутгофі".

На перше судове засідання підсудна не з'явилася, втікши зі свого помешкання у будинку для літніх людей в Квікборні. Згодом її затримала поліція, жінка провела під вартою кілька діб.

Під час усього процесу вона мовчала і лише наприкінці визнала, що працювала у концтаборі. "Я прошу вибачення за все, що сталося, - сказала вона у своєму останньому слові. - Я шкодую, що була у той час у "Штутгофі". 

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