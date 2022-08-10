У Німеччині через посуху всихають річки

Поромні переправи місцями припинили роботу

Деякі поромні переправи тепер не функціонують, тому що пороми більше не можуть дістатися до пунктів призначення, як ось тут, в Мангаймі на верхньому Рейні. Це має наслідки для пасажирів, яким іноді доводиться миритися з тривалими об'їздами, оскільки мости є не скрізь.