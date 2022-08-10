 У Німеччині через посуху всихають річки | Усі медіаформати | DW | 17.08.2022

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У Німеччині через посуху всихають річки

Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні та інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні. Однак за маловоддя можна виявити безліч дивовижних речей.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Значно ускладнило транспортні перевезення

    Ось так виглядає напівпорожнє вантажне судно. За повного завантаження весь чорний корпус судна опиниться під водою - з відповідною осадкою. Але тепер на багатьох німецьких річках це неможливо. Кораблі можна завантажувати лише потроху. Якщо тоннаж вантажів опускається нижче певного рівня, перевезення річковим транспортом втрачає сенс.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Водна артерія й резервуар холодної води

    Рейн має величезне значення для судноплавства. Це - один з найжвавіших водних шляхів у світі. Але він також важливий для охолодження електростанцій і промислових об'єктів. Якщо рівень води впаде занадто сильно, річка втратить ці свої обидві важливі економічні ролі. Тоді плавати зможуть тільки невеликі судна, а електростанції доведеться закрити.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Важлива роль для економіки

    Судна річкового транспорту беруть на себе значну частину перевезень певних вантажів, в деяких випадках до 30 відсотків. Це стосується як контейнерів, так і сипучих вантажів. Особливо вигідно перевозити вугілля, сиру нафту й нафтопродукти, природний газ або продукцію хімпромисловості. Але за маловоддя судна можуть везти лише частину вантажів, тож прибутковість їхньої експлуатації знижується.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Поромні переправи місцями припинили роботу

    Деякі поромні переправи тепер не функціонують, тому що пороми більше не можуть дістатися до пунктів призначення, як ось тут, в Мангаймі на верхньому Рейні. Це має наслідки для пасажирів, яким іноді доводиться миритися з тривалими об'їздами, оскільки мости є не скрізь.

  • Низький рівень річок у Європі через посуху

    На Ельбі зупинено рух річкового вантажного транспорту

    Вантажні судна вже кілька тижнів не можуть ходити в верхів'ї Ельби. Кораблі застрягли в гаванях. Пасажирські судна мають набагато меншу осадку. Тож у багатьох випадках пасажирські перевезення все ще можливі, як, наприклад, тут, у Дрездені.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Торік річка-вбивця, а зараз рівчачок

    Трохи більше як рік тому річка Ар в землі Рейнланд-Пфальц перетворилася під час повені на бурхливий потік. Торік її води позбавили життя понад сто осіб й зруйнували сотні будинків. Але через посуху тепер тут, в Бад-Ноєнарі, річка Ар перетворилася на струмочок.

  • Річки в Німеччині пересихають через посуху

    Була річка, а стала гравієва доріжка

    Річище невеликої річки Дрейзам поблизу Фрайбурга в Баден-Вюртембергу схоже на гравієву дорогу. Через тривалу посуху Дрейзам майже повністю пересох. Ймовірно, позашляховик зміг би проїхатися цим річищем річки, немов по трасі.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    На дні річок можна знайти будь-що

    Хтось, мабуть, хотів таємно позбутися цього старого велосипеда. Ніхто цього не помічав, поки в річці було достатньо води. Тепер усе виходить на яв.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Сліди трагедії

    Затонуле судно з трагічною історією тепер можна побачити на Нижньому Рейні відразу за голландським кордоном. "Елізабет" була дерев'яною парусною баржею, завантаженою динамітом у березні 1895 року. З невідомих причин небезпечний вантаж вибухнув і вбив більше десятка людей.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Небезпечна знахідка

    Але трапляються й небезпечніші знахідки, скажімо, бомби часів Другої світової війни, що не розірвалися. Цю авіабомбу виявили в річищі висохлої річки По на півночі Італії. Нерідко такі бомби знаходять і в Німеччині. Часто через це доводиться евакуювати цілі райони міст. Утім, цього разу в Німеччині не повідомлялося про жодний випадок виявлення таких небезпечних знахідок.


  • Низький рівень Рейну через посуху

    Значно ускладнило транспортні перевезення

    Ось так виглядає напівпорожнє вантажне судно. За повного завантаження весь чорний корпус судна опиниться під водою - з відповідною осадкою. Але тепер на багатьох німецьких річках це неможливо. Кораблі можна завантажувати лише потроху. Якщо тоннаж вантажів опускається нижче певного рівня, перевезення річковим транспортом втрачає сенс.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Водна артерія й резервуар холодної води

    Рейн має величезне значення для судноплавства. Це - один з найжвавіших водних шляхів у світі. Але він також важливий для охолодження електростанцій і промислових об'єктів. Якщо рівень води впаде занадто сильно, річка втратить ці свої обидві важливі економічні ролі. Тоді плавати зможуть тільки невеликі судна, а електростанції доведеться закрити.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Важлива роль для економіки

    Судна річкового транспорту беруть на себе значну частину перевезень певних вантажів, в деяких випадках до 30 відсотків. Це стосується як контейнерів, так і сипучих вантажів. Особливо вигідно перевозити вугілля, сиру нафту й нафтопродукти, природний газ або продукцію хімпромисловості. Але за маловоддя судна можуть везти лише частину вантажів, тож прибутковість їхньої експлуатації знижується.

  • Низький рівень Рейну через посуху

    Поромні переправи місцями припинили роботу

    Деякі поромні переправи тепер не функціонують, тому що пороми більше не можуть дістатися до пунктів призначення, як ось тут, в Мангаймі на верхньому Рейні. Це має наслідки для пасажирів, яким іноді доводиться миритися з тривалими об'їздами, оскільки мости є не скрізь.

  • Низький рівень річок у Європі через посуху

    На Ельбі зупинено рух річкового вантажного транспорту

    Вантажні судна вже кілька тижнів не можуть ходити в верхів'ї Ельби. Кораблі застрягли в гаванях. Пасажирські судна мають набагато меншу осадку. Тож у багатьох випадках пасажирські перевезення все ще можливі, як, наприклад, тут, у Дрездені.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Торік річка-вбивця, а зараз рівчачок

    Трохи більше як рік тому річка Ар в землі Рейнланд-Пфальц перетворилася під час повені на бурхливий потік. Торік її води позбавили життя понад сто осіб й зруйнували сотні будинків. Але через посуху тепер тут, в Бад-Ноєнарі, річка Ар перетворилася на струмочок.

  • Річки в Німеччині пересихають через посуху

    Була річка, а стала гравієва доріжка

    Річище невеликої річки Дрейзам поблизу Фрайбурга в Баден-Вюртембергу схоже на гравієву дорогу. Через тривалу посуху Дрейзам майже повністю пересох. Ймовірно, позашляховик зміг би проїхатися цим річищем річки, немов по трасі.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    На дні річок можна знайти будь-що

    Хтось, мабуть, хотів таємно позбутися цього старого велосипеда. Ніхто цього не помічав, поки в річці було достатньо води. Тепер усе виходить на яв.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Сліди трагедії

    Затонуле судно з трагічною історією тепер можна побачити на Нижньому Рейні відразу за голландським кордоном. "Елізабет" була дерев'яною парусною баржею, завантаженою динамітом у березні 1895 року. З невідомих причин небезпечний вантаж вибухнув і вбив більше десятка людей.

  • Низький рівень води в річках Європи через посуху

    Небезпечна знахідка

    Але трапляються й небезпечніші знахідки, скажімо, бомби часів Другої світової війни, що не розірвалися. Цю авіабомбу виявили в річищі висохлої річки По на півночі Італії. Нерідко такі бомби знаходять і в Німеччині. Часто через це доводиться евакуювати цілі райони міст. Утім, цього разу в Німеччині не повідомлялося про жодний випадок виявлення таких небезпечних знахідок.


На початку тижня в деяких місцях на заході Німеччини трохи дощило. Але досі це було буквально краплею в морі - занадто мало, принаймні, для річок, особливо для Рейну, найважливішої внутрішньої водної артерії Німеччини, що протікає через всю Західну Німеччину.

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