У Німеччині через посуху всихають річки

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Тижні посухи призвели до того, що рівень води в Рейні та інших річках падає дедалі більше. Деякі річки вже не суднохідні. Однак за маловоддя можна виявити безліч дивовижних речей.
На початку тижня в деяких місцях на заході Німеччини трохи дощило. Але досі це було буквально краплею в морі - занадто мало, принаймні, для річок, особливо для Рейну, найважливішої внутрішньої водної артерії Німеччини, що протікає через всю Західну Німеччину.