У Нікополі розстріляли автомобіль заступника мера

У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови. Автомобіль, в якому він перебував, розстріляли, повідомили в ОГПУ.

У Нікополі у четвер, 8 лютого, невідомі розстріляли автомобіль заступника мера міста, чоловік загинув на місці, повідомили у Офісі генерального прокурора України. "За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль. В ньому перебував заступник міського голови", - ідеться у повідомленні ОГПУ.

В Національній поліції України (НПУ) уточнили, що розстріляний автомобіль належав саме заступнику мера. "На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка", - повідомляє НПУ. Прикмети нападника встановлені, його розшукують, додали в НПУ у повідомленні на Facebbok.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (частина перша статті 115 КК України).

Правоохоронці не називають імені вбитого чоловіка. За даними порталу влади Нікополя, у міського голови четверо заступників, і тільки один з них чоловічої статі - Віталій Журавльов.

Про те, що йдеться саме про Журавльова, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на джерела у правоохоронних органах та низка регіональних ЗМІ Дніпропетровщини.