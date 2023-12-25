У Нігерії внаслідок бандитських нападів загинули 113 людей

Понад 110 людей убиті, 300 поранені протягом двох днів унаслідок серії нападів бандитських збройних формувань на села в центральній Нігерії.

Понад 110 людей убиті в центральній Нігерії протягом двох днів внаслідок серії нападів на села, повідомили агенції AFP місцеві урядовці у понеділок, 25 грудня.

Кількість загиблих у регіоні, який кілька років потерпає від релігійної та етнічної напруженості, різко зросла порівняно з початковими даними про 16 жертв, які нігерійська армія навела ввечері 24 грудня.

"Підтверджено, що 113 осіб вбиті, оскільки бойові дії, які почалися у суботу, тривали до ранку понеділка", - повідомив голова місцевого уряду в Боккосі, штат Плато, Мондей Касса.

Військові угруповання, яких місцеві називають "бандитами", провели "добре скоординовані" напади в "не менш ніж 20 різних громадах", сказав Касса.

За його словами, у місцях нападів знайдено понад 300 поранених, яких перевезли до лікарень у Боккосі, Джосі та Баркін-Ладі.

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У неділю губернатор штату Калеб Мутфванг засудив напад, назвавши його "варварським, жорстоким і невиправданим". "Уряд вживе профілактичних заходів, щоб приборкати триваючі атаки на невинних мирних жителів", - сказав речник губернатора Гян Бере.

Amnesty International у дописі на X розкритикувала уряд Нігерії після нападів, заявивши, що "нігерійська влада не спроможна припинити часті смертельні напади на сільські громади штату Плато".

Північно-західну та центральну Нігерію протягом тривалого часу тероризують бандитські збройні формування, які діють із баз глибоко в лісах і здійснюють набіги на села, щоб грабувати та викрадати жителів з метою отримання викупу.