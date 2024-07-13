У Нігерії через обвал школи загинули 22 учнів

Унаслідок обвалу будівлі школи у громаді Буса Буджі у Нігерії, який стався 12 липня під час шкільних занять, загинуло 22 учнів. З-під завалів було врятовано 154 людини, яких відправили у лікарні, повідомили у місцевій поліції, передає у суботу, 13 липня, телеканал Sky news.

Деякі поранені вже виписані з лікарень, близько 30 осіб все ще потребують лікування, повідомило Національне агентство Нігерії з надзвичайних ситуацій (NEMA).

Нині рятувальні бригади припинили пошукову операцію і розібрали завали двоповерхової будівлі школи.

Наслідки обвалу школи в Нігерії Фото: Joshua Inusa/REUTERS

Обвалення будівель стають звичним явищем у Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки, де за останні два роки було зафіксовано більше десятка таких інцидентів. Влада часто звинувачує в таких катастрофах недотримання правил будівельної безпеки та погане технічне обслуговування. У 2016 році в країні обвалилась церква, в результаті чого загинули понад сто людей. У тому ж році в Лагосі обвалилась ще недобудована п'ятиповерхова будівля, загинули 30 осіб. У2019 році внаслідок обвалу будівлі школи у Лагосі загинуло 20 людей, більшість з яких діти.