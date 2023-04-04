Біля Гааги зійшов з рейок потяг: постраждали десятки людей

У Нідерландах в передмісті Гааги сталася залізнична катастрофа. Відомо про загиблого та десятки поранених. Причини трагедії розслідуються.

Рано вранці у вівторок, 4 квітня, в Нідерландах зійшов з рейок пасажирський потяг, який перевозив з Лейдена до Гааги близько 50 осіб. Унаслідок трагедії одна людина загинула, ще 30 отримали поранення різної тяжкості. До лікарень доставили 19 осіб, у тому числі з серйозними травмами. Інші отримали допомогу на місці, повідомляє агентство Reuters.

Катастрофа сталася у передмісті Гааги - Воорсхотені. Попередньо, аварія трапилась через зіткнення потяга з будівельним краном. Загиблий - будівельник, постраждалі - пасажири. Причини трагедії розслідуються.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого залізнична катастрофа сталася в Греції. Внаслідок зіткнення пасажирського та товарного потягів загинули 57 людей. Це була наймасштабніша трагедія на залізниці в історії країни, яка викликала широкі протести. Тисячі людей засудили нездатність грецької влади модернізувати залізничну мережу.

1 березня подав у відставку міністр транспорту Греції Костас Караманліс.

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