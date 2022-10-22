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Іранський дрон у небі над Києвом, архівне фото
Іранський дрон у небі над Києвом, архівне фотоФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

У ніч на суботу війська РФ завдали удару по Черкащині

Євгенія Наконечна | Максим Сидоржевський
29 хв. тому

241-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 22 жовтня.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 22 жовтня (час київський).

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У ніч на суботу російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Постраждали дві громади - Марганецька та Нікопольська.  "Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів" - написав чиновник. Внаслідок обстрілів обірвано лінії електропередач, майже тисяч родин лишилася без світла. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

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Німеччина, Франція, Великобританія та США у п'ятницю закликали ООН провести "неупереджене" розслідування ймовірного використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Берлін, Париж і Лондон у спільному листі генсеку ООН висловили "глибоке занепокоєння передачею іранських дронів Росії", яка "використовує ці БПЛА для атак на цивільну інфраструктуру та міста в Україні, що призводить до загибелі мирних жителів, які ні в чому не винні".

У свою чергу, Вашингтон вважає, що "ООН має розслідувати кожне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН". "Ми не повинні дозволяти Росії та іншим країнам перешкоджати виконанню ООН взятих на себе зобов'язань або загрожувати їм", - заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс того ж дня на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

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Постійне представництво РФ при ООН у відповідь заявило, що подібне розслідування може бути розпочато лише на запит Радбезу ООН. "Наголошуємо, що Рада Безпеки ніколи не надавала Секретаріату ООН мандат на проведення будь-якого "розслідування" в контексті резолюції 2231", - йдеться у листі російського постійного представництва.

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У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Черкаській області, повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. "Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.

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