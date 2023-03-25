У ніч на 26 березня Україна переходить на літній час

Переведення годинників наприкінці березня на годину вперед важливе для ефективного використання світлої частини доби, нагадують в мінекономіки.

У ніч на неділю, 26 березня, час в Україні переведуть на літній. Переведення годинників на годину вперед відбудеться о 03:00 ночі за київським часом.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Щороку в останню неділю березня о 03:00 годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня - о 04:00 на годину назад.

Мета - ефективне використання світлої частини доби

Як зазначають у міністерстві економіки України, час, що діє в Україні взимку, є природним для території держави та відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня до останньої неділі жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня.

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