  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Чоловік переводить стрілки великого годинника (символічне фото)
Годинники переведуть на годину впередФото: picture-alliance/dpa/M. Schutt
СуспільствоУкраїна

У ніч на 26 березня Україна переходить на літній час

Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Переведення годинників наприкінці березня на годину вперед важливе для ефективного використання світлої частини доби, нагадують в мінекономіки.

https://p.dw.com/p/4PEf4

У ніч на неділю, 26 березня, час в Україні переведуть на літній. Переведення годинників на годину вперед відбудеться о 03:00 ночі за київським часом.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Щороку в останню неділю березня о 03:00 годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня - о 04:00 на годину назад.

Мета - ефективне використання світлої частини доби

Як зазначають у міністерстві економіки України, час, що діє в Україні взимку, є природним для території держави та відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня до останньої неділі жовтня запроваджується літній час із метою ефективного використання світлої частини доби.

Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня.

Читайте також: Чому Євросоюз досі не відмовився від переведення годинників

Переведення годинників: менше сну, більше стресу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Зеленський

Зеленський не отримував від Китаю пропозиції поговорити з Сі

Політика4 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Charkiw Region

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти22 год. тому
Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика18 год. тому
external

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Конфлікти20 год. тому02:26 хв.
Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Політика20 год. тому
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти22 год. тому
Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Економіка22 год. тому
На головну сторінку