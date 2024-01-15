У НАТО відреагували на статтю Bild про плани війни проти РФ

Директор Центру стратегічних комунікацій Північноатлантичного альянсу (НАТО) Яніс Сартс заперечив наявність реальних планів Альянсу щодо підготовки до відбиття масштабного вторгнення з боку Росії, про що написало напередодні німецьке видання Bild. В оприлюдненому в понеділок, 15 січня, дописі в соцмережі X посадовець НАТО пояснив, про що насправді йшлося в матеріалах, на які посилалися в своїй публікації газетярі.

"Bild має в своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військового потенціалу в тій чи іншій сфері. Раніше сценарії були повністю вигаданими, з уявними країнами й географічними регіонами. Зараз (для розробки військових навчань. - Ред.) застосовуються наявні країни й географічні регіони", - написав посадовець.

Bild: НАТО готує план протидії масштабному вторгненню РФ у країни Балтії

Напередодні німецьке видання Bild повідомило з посиленням на таємні документи Бундесверу, що НАТО готує план протидії масштабному нападу Росії на території держав-членів у травні 2025 року. У ньому міноборони Німеччини нібито докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Як зазначає видання, дії обох сторін описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є "розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року".

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Так, сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Згідно з документом, тоді Росія запускає чергову хвилю мобілізації і призиває в армію додатково 200 тисяч людей. Згодом Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня "відкидає українську армію назад", написала газата Bild.

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У міноборони ФРН поки не прокоментували цю статтю.