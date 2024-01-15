У НАТО відреагували на статтю Bild про плани війни проти РФ

У НАТО відреагували на статтю Bild про плани війни проти РФ15 січня 2024 р.
Директор Центру стратегічних комунікацій Північноатлантичного альянсу (НАТО) Яніс Сартс заперечив наявність реальних планів Альянсу щодо підготовки до відбиття масштабного вторгнення з боку Росії, про що написало напередодні німецьке видання Bild. В оприлюдненому в понеділок, 15 січня, дописі в соцмережі X посадовець НАТО пояснив, про що насправді йшлося в матеріалах, на які посилалися в своїй публікації газетярі.
"Bild має в своєму розпорядженні навчальний сценарій, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військового потенціалу в тій чи іншій сфері. Раніше сценарії були повністю вигаданими, з уявними країнами й географічними регіонами. Зараз (для розробки військових навчань. - Ред.) застосовуються наявні країни й географічні регіони", - написав посадовець.
Bild: НАТО готує план протидії масштабному вторгненню РФ у країни Балтії
Напередодні німецьке видання Bild повідомило з посиленням на таємні документи Бундесверу, що НАТО готує план протидії масштабному нападу Росії на території держав-членів у травні 2025 року. У ньому міноборони Німеччини нібито докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Як зазначає видання, дії обох сторін описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є "розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року".
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Так, сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Згідно з документом, тоді Росія запускає чергову хвилю мобілізації і призиває в армію додатково 200 тисяч людей. Згодом Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня "відкидає українську армію назад", написала газата Bild.
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У міноборони ФРН поки не прокоментували цю статтю.