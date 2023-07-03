У НАТО не здивовані "повільним" контрнаступом ЗСУ

За словами голови військового комітету НАТО, наступ є складною операцією, тож не дивно, що він не просувається швидко. Бауер вважає, що українське командування правильно робить, що шукає слабкі місця росіян "обережно".

Контрнаступ України є надзвичайно складною операцією, тому "не дивно", що він не просувається швидко, заявив у понеділок, 3 липня, голова військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО) Роб Бауер.

"Контрнаступ - це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легка прогулянка", - зазначив він. За його словами, в Україні значна кількість росіян, які вибудували "оборонні перешкоди", тож не дивно, що контрнаступ просувається повільно.

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"Ми не повинні коментувати про Україну так, ніби вона повинна рухатися швидше, або розчаровуватися в тому, що вона не рухається швидко. Це надзвичайно складна операція такого типу", - цитує Бауера агентство AFP.

На його думку, українське командування правильно робить, що "обережно" шукає слабкі місця в російських лініях оборони, оскільки Збройні сили України (ЗСУ) ризикують втратити багато сил під час повномасштабних штурмів.

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Бауер наголосив, що країни НАТО мають зробити все можливе для продовження підтримки ЗСУ, оскільки програш України означатиме "початок ще більшої нестабільності". Росія ж, навіть після поразки, становитиме серйозну загрозу, хоча Москві й знадобиться "значна кількість років" для відновлення, переконаний глава військового комітету НАТО.