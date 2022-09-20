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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заперечив участь альянсу у війні з Росією.Фото: Janis Laizans/REUTERS
КонфліктиУкраїна

У НАТО не вважають підтримку України участю у війні з РФ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Союзники по Альянсу та інші країни допомагають Україні через повагу до її територіальної цілісності, наголошують в НАТО.

https://www.dw.com/uk/u-nato-ne-vvazaut-postacanna-zbroi-i-insu-dopomogu-ukraini-ucastu-u-vijni-z-rf/a-63185650

Попри постачання Україні озброєнь і надання їй фінансової допомоги, Організація Північноатлантичного договору не перебуває у стані війни з Росією. "Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком зрозуміло, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною чіткістю, що ми захищатимемо кожен дюйм території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в оприлюдненому у вівторок, 20 вересня, інтерв'ю телерадіомовленню Естонії ERR.

Голова військового комітету нагадав, що в НАТО тривалий час розглядали Росію як партнера, з яким були розбіжності, але який не є загрозою. "Тепер у останній стратегічній концепції на саміті у Мадриді ми сформулювали, що Росія є головною та безпосередньою загрозою", - зазначив він.

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Бауер додав, що Україні допомагають не лише 28 країн НАТО,її підтримують близько 50 держав. Це обумовлено тим, до боротьби включилися демократичні країни з вільно обраними урядами, тому що йдеться про повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав. "І Росія порушила ці засади. Багато країн вважають, і справедливо, що це може статися і з ними", - наголосив адмірал.

Росія не досягла жодної стратегічної мети

Голова військового комітету НАТО зазначив, що попри ефективну роботу розвідки Альянсу і наявну інформацію, про концентрацію сил РФ на українському кордоні, сам факт того, що Росія в XXI сторіччі зважилася напасти на суверену державу стало з певної точки зору неочікуваним для НАТО.

Але росіяни виявилися не так добре підготовленими, як вважали в Альянсі. "Думаю, вони недооцінили українців та переоцінили свої можливості швидко виграти цю війну. У кількох сенсах їм не вдалося досягти своїх стратегічних цілей. До цього моменту - жодної. На початок сьомого місяця війни", - підкреслив адмірал.

Неефективна зброя РФ і сила українців

Крім того, зброя, яку застосовувала РФ, навіть надзвукова, її крилаті та балістичні ракети виявилися не такими ефективними, як думали в НАТО. "З погляду розвідки треба враховувати, скільки вони мали ракет. І ті величезні гроші, витрачені на російські збройні сили. Ми припускали, дивлячись з західним підходом, що в них дуже боєздатна армія. Я припускаю, що через корупцію в Росії більшість грошей, призначених для розвитку технологій, опинилися не в ракетах, а в розкішних яхтах олігархів", - сказав Бауер.

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Він додав, що Альянс також позитивно здивувала сила українціву цій війні. "Їхня витривалість. Їхня хоробрість. І їхня розумна організація боротьби", - зазначив адмірал.

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