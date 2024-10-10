У НАТО анонсували ядерні навчання

Навчання під назвою "Стійкий полудень" розпочнуться 14 жовтня і триватимуть близько двох тижнів. Військові імітуватимуть місії, в яких літаки несуть американські ядерні боєголовки.

Північноатлантичний альянс (НАТО) розпочне наступного тижня щорічні військові навчання з ядерного стримування. Про це у четвер, 10 жовтня, повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Життєво важливо, щоб ми перевірили нашу оборону", - цитує його агентство dpa. За словами Рютте, навчання покажуть противникам, що "НАТО готове і здатне відповісти на будь-яку загрозу".

Навчання під назвою Steadfast Noon ("Стійкий полудень") розпочнуться в понеділок, 14 жовтня, і триватимуть близько двох тижнів. У них візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців із 13 країн-членів НАТО. Також будуть залучені понад 60 літаків, зокрема сучасні винищувачі F-35A та стратегічні бомбардувальники Boeing B-52. Маневри здійснюватимуться переважно в повітряному просторі Великобританії, Північного моря, Бельгії та Нідерландів.

Навчання не передбачають використання бойової зброї. Військові імітуватимуть місії, в яких літаки несуть американські ядерні боєголовки, пише агенція Reuters. Угода НАТО про спільне використання ядерної зброї передбачає, що у разі надзвичайної ситуації американська ядерна зброя буде розміщена в Європі та запущена з літаків країн-партнерів. За даними ЗМІ, американська ядерна зброя зберігається на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах і Німеччині, хоча офіційного підтвердження цьому немає.

НАТО переконує, що навчання не є відповіддю на погрози РФ

У НАТО підкреслили, що ці навчання не є відповіддю на нещодавні заяви Москви, адже вони проводяться щорічно вже понад 10 років. Водночас такі навчання важливі для демонстрації ядерних сил і засобів НАТО, і стримування від будь-якого нападу. "Ми прагнемо стримувати будь-якого супротивника, і передусім Росію, в кілька різних способів, в тому числі за допомогою звичайних засобів стримування", - сказав помічник генсека НАТО з питань оборонної політики і планування Ангус Лапслі. "Але це завжди підкріплюється ядерним стримуванням", - додав він.

Раніше президент РФ Володимир Путін неодноразово погрожував Заходу ядерною зброєю. У вересні він запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити основи державної політики в галузі ядерного стримування. "Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив він.

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