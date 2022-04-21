У Миколаєві знову вибухи

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за четвер, 21 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 22 квітня (час київський).

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

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Збитки економіки України від розв'язаної Росією війни вже склали понад 560 мільярдів доларів, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

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Евакуаційний коридор з Маріуполя на Донеччині довелось закрити 20 квітня, оскільки біля точки збору почався обстріл. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

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Звернення Зеленського: про "ХНР" і Великоднє перемир'я

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У відеозверненні за підсумком 57-го дня війни президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує військові сили та намагається провести мобілізацію в окупованих нею районах. "Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть тільки відтягувати неминуче - час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі", - сказав він. На Херсонщині РФ готується до фейкового референдуму щодо відокремлення від України, додав Зеленський. "Жодні "ХНРи" не пройдуть! Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки вона не була з часів громадянської війни після 1918 року", - наголосив він.

Зеленський також висловив жаль з приводу того, що Росія відкинула пропозицію щодо Великоднього перемир'я. "Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят", - сказав він.

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Українська Православна Церква Московського патріархату висловила готовність організувати силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області, щоби вивести цивільних, вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих. Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій звернувся "до всіх, від кого це залежить" з проханням забезпечити в Маріуполі режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження молитовної ходи в період зі Страсної п'ятниці до Світлого Христового воскресіння (22-24 квітня).

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У Миколаєві знову пролунали вибухи, повідомив ввечері 20 квітня міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав містян лишатися вдома під час комендантської години та пам'ятати про "правило двох стін". "За минулу ніч було поранено трьох осіб, один із них помер у лікарні. Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці, незважаючи на комендантську годину", - написав він у Telegram.

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