У Миколаєві РФ обстріляла гуртожиток університету, поранений охоронець

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).

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У Харкові вночі було спокійно, тим часом війська РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. "Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Вночі російська армія обстрілювала Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, по Синельниківському району били з реактивних систем залпового вогню. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки, але люди не постраждали. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстрілювали Широківську та Зеленодольську громади. У Кошовому перебили лінію електропередач, тож село залишилось без світла. Люди не постраждали.

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Миколаїв: Під обстріл РФ потрапив гуртожиток університету

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив подробиці нічного обстрілу Миколаєва. Один із районів міста зазнав обстрілів реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч", інший район - ракетами протиповітряної оборони С-300. Пошкоджений гуртожиток одного з університетів, поранений його охоронець. Також пошкоджені житлові будинки. Попередньо, жертв немає.

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++08.35++

Військова розвідка Великобританії назвала повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі в День військово-морських сил "останньою невдачею" російського флоту. "Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи паралельно з воєнною діяльністю", - йдеться у щоденному звіті розвідників.

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Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.

++07.40++

Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.

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Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.

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