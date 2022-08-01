У Миколаєві РФ обстріляла гуртожиток університету, поранений охоронець

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160-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 2 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).
++10.02++
У Харкові вночі було спокійно, тим часом війська РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. "Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
++09.39++
Вночі російська армія обстрілювала Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, по Синельниківському району били з реактивних систем залпового вогню. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки, але люди не постраждали. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстрілювали Широківську та Зеленодольську громади. У Кошовому перебили лінію електропередач, тож село залишилось без світла. Люди не постраждали.
++09.01++
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив подробиці нічного обстрілу Миколаєва. Один із районів міста зазнав обстрілів реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч", інший район - ракетами протиповітряної оборони С-300. Пошкоджений гуртожиток одного з університетів, поранений його охоронець. Також пошкоджені житлові будинки. Попередньо, жертв немає.
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++08.35++
Військова розвідка Великобританії назвала повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі в День військово-морських сил "останньою невдачею" російського флоту. "Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи паралельно з воєнною діяльністю", - йдеться у щоденному звіті розвідників.
++08.03++
Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.
++07.40++
Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.
++07.22++
Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.
Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.
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Україні дадуть додаткові снаряди до HIMARS і 155-мм артилерії. Загальна сума безпекової допомоги, яку виділила адміністрація Джо Байдена, наближається до позначки в дев'ять мільярдів доларів.