 У Миколаєві потужні вибухи - мер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Миколаєві потужні вибухи - мер

142-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 15 липня.

Рятувальники на місці удару в Миколаєві наприкінці червня

Рятувальники на місці удару в Миколаєві наприкінці червня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 15 липня (час київський).

++08.10++

У Миколаєві потужні вибухи - мер

Близько восьмої години ранку в п'ятницю мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах: "У місті лунають потужні вибухи! Терміново пройдіть в укриття!". За його словами, прогриміло більше 10 вибухів. В області в цей час оголосили повітряну тривогу. Деталі поки невідомі.

++08.01++

Генштаб: Основні зусилля РФ зосередила на Бахмутському і Новопавлівському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у ранковому зведенні на Facebook, що:

  • Війська РФ здійснювали періодичні обстріли позицій ЗСУ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
  • На Харківському напрямку армія РФ обстріляла з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Петрівки, Рідного, Соснівки, Слатиного, Пришиба, Руських Тишок, Питомника, Верхнього Салтова та інших.
  • На Слов'янському напрямку російські війська намагалися здійснити наступ у напрямку Слов'янська. Обстріляли з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.
  • На Донецькому напрямку відбувалися обстріли з артилерії і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосередила на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагалася просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.
  • На Краматорському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших, завдали авіаударів поблизу Верхньокам'янського.
  • На Бахмутському напрямку відбулися обстріли районів Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, Вершини. Армія РФ здійснила авіаудари неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. ЗСУ відбили штурм у районі Кодеми й Білогорівки та спроби окупувати Спірне і Вершину.
  • На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються обстріли по лінії зіткнення. Війська РФ здійснили авіаудар біля Кам'янки та Вугледара, влучивши в цивільну інфраструктуру. Спробу наступу поблизу Водяного ЗСУ придушили.
  • На Південнобузькому напрямку армія РФ здійснювала систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури, завдала ракетного удару по Миколаєву та авіаударів у районах Великого Артакового та Ольгиного.

++07.47++

Український президент Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення за підсумком 141-го дня війни ракетному удару РФ по центру Вінниці та питанню відповідальності Росії за її злочини в Україні.

Місце ракетного удару РФ у Вінниці

Місце ракетного удару РФ у Вінниці

"Серед загиблих у Вінниці - дівчинка, якій було чотири роки, і яку звати Ліза. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський військовий був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення?" - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. "Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?" - сказав він.

Також президент України вимагає створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та запровадження спеціального компенсаційного механізму, за допомогою якого російські активи в світі мають конфісковуватись та спрямовуватись на відшкодування збитків жертвам. Крім того, Зеленський наполягає на якнайшвидшому введенні санкцій щодо російського енергетичного експорту. "І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує", - завершив своє звернення український лідер.

Читайте також: Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

++07.21++

Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України

Цього року Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України, повідомив міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) виданням RND.

За його словами, у системі соціального забезпечення ФРН зареєстровані 360 тисяч українців, із них 260 тисяч знаходяться в пошуку роботи.

Всього Німеччина прийняла більше 800 тисяч українських біженців.

Читайте також: У Німеччині зафіксували сотні антиукраїнських правопорушень

Дивитись відео 02:35

Чому українські біженці повертаються з Німеччини додому (21.06.2022)

Реклама

Докладно

Слідчий під час роботи у Бучі, Київська область, 7 квітня 2022

Про що домовилися на конференції щодо воєнних злочинів

У Нідерландах відбулася Конференція із притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.  

A380 авіакомпанії Emirates

Повернення A380. Літаки-гіганти знову потрібні авіагалузі

Lufthansa та інші авіакомпанії заявили, що хочуть знову використовувати літаки-гіганти, від яких колись відмовилися.  