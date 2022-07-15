У Миколаєві потужні вибухи - мер

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142-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 15 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 15 липня (час київський).
++08.10++
Близько восьмої години ранку в п'ятницю мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах: "У місті лунають потужні вибухи! Терміново пройдіть в укриття!". За його словами, прогриміло більше 10 вибухів. В області в цей час оголосили повітряну тривогу. Деталі поки невідомі.
++08.01++
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у ранковому зведенні на Facebook, що:
++07.47++
Український президент Володимир Зеленський присвятив своє відеозвернення за підсумком 141-го дня війни ракетному удару РФ по центру Вінниці та питанню відповідальності Росії за її злочини в Україні.
"Серед загиблих у Вінниці - дівчинка, якій було чотири роки, і яку звати Ліза. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський військовий був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення?" - зауважив Зеленський.
Він наголосив, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. "Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?" - сказав він.
Також президент України вимагає створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та запровадження спеціального компенсаційного механізму, за допомогою якого російські активи в світі мають конфісковуватись та спрямовуватись на відшкодування збитків жертвам. Крім того, Зеленський наполягає на якнайшвидшому введенні санкцій щодо російського енергетичного експорту. "І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує", - завершив своє звернення український лідер.
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++07.21++
Цього року Німеччина виділить ще 2,4 мільярда євро на утримання біженців з України, повідомив міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) виданням RND.
За його словами, у системі соціального забезпечення ФРН зареєстровані 360 тисяч українців, із них 260 тисяч знаходяться в пошуку роботи.
Всього Німеччина прийняла більше 800 тисяч українських біженців.
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