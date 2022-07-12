У Миколаєві 12 поранених унаслідок ракетного обстрілу з боку РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).

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Спортсменів із Росії та Білорусі можуть не допустити до змагань на Олімпійських іграх у 2024 році через війну РФ проти України, вважає старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейґ Ріді. "Потрібно буде прийняти рішення про те, що станеться з кожною з цих двох країн, і я припускаю, що загальне відчуття буде таким, що вони не повинні пройти кваліфікацію", - цитує Ріді, який раніше був віце-президентом МОК, агентство Reuters.

++10.59++

До бюджету України надійшло ще 1,7 мільярда доларів грантової допомоги

До бюджету України надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Як повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це вже другий грант США за останні два тижні. Загалом сума допомоги склала три мільярди доларів.

++10.22++

Іран може дати РФ сотні дронів для війни проти України - Білий дім

Білий дім вважає, що Росія домовляється з Іраном про отримання сотень безпілотників, у тому числі ударних, для війни проти України.

Іранський дрон

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як передає Associated Press, не зрозуміло, чи Тегеран уже встиг надати якісь дрони. Водночас США мають інформацію, що Іран готується навчати російських солдатів використовувати їх уже в липні, повідомив Салліван.

Читайте детальніше: США: Іран збирається озброїти Росію безпілотниками

++09.57++

Від удару РФ у Миколаєві вже 12 поранених

Кількість поранених від ранкового ракетного удару РФ по Миколаєву зросла до 12, пише в Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше він повідомляв, що попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.

За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, РФ застосувала касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". В результаті удару зруйнований ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки.

++09.21++

Ситуація в регіонах: удари по Миколаєву і Харкову, збільшення жертв у Часовому Яру

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах у ранкових зведеннях:

Зранку в вівторок Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу . Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо людей поранені. За попередньою інформацією, озвученою Віталієм Кімом, загиблих внаслідок удару немає.

. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо людей поранені. За попередньою інформацією, озвученою Віталієм Кімом, загиблих внаслідок удару немає. У ніч на вівторок РФ завдала чергового ракетного удару по Харкову . Близько 3.30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. За даними Олега Синєгубова, постраждалих немає. 11 липня внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули двоє людей.

. Близько 3.30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. За даними Олега Синєгубова, постраждалих немає. 11 липня внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули двоє людей. Під завалами п'ятиповерхового будинку в місті Часів Яр на Донеччині, в який 9 липня влучила російська ракета, станом на ранок вівторка виявили тіла 34 загиблих, серед яких дев'ятирічна дитина . Ще одна людина загинула 11 липня в Мар'їнці, а двоє цивільних в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

. Ще одна людина загинула 11 липня в Мар'їнці, а двоє цивільних в області дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко. Під час так званої "оперативної паузи" війська РФ не припиняють артилерійські та ракетні удари, намагаючись захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Як повідомляє Сергій Гайдай, 11 липня села та селища в регіоні зазнали щонайменше чотирьох авіаційних ударів.

++08.58++

Четверта зустріч у форматі Рамштайн відбудеться онлайн 20 липня

Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України, яку називають "форматом Рамштайн" відбудеться онлайн 20 липня. Про це повідомили в міністерстві оборони США за підсумком телефонної розмови міністра Ллойда Остіна з українським колегою Олексієм Резніковим.

++08.36++

У ФРН відповіли на критику Україною передачі РФ турбіни для Nord Stream

Речниця німецького уряду заявила, що повернення російському газовому монополісту "Газпром" турбіни для газогону "Північний потік" не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу.

Газова турбіна Siemens

Протест із боку Києва в німецькому уряді взяли до уваги, додала вона.

Рішення підтримали й в Європейській комісії та США. Тим часом міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного в справах Канади та закликало переглянути рішення. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Москві його сприйматимуть виключно, як прояв слабкості.

Читайте докладніше: Повернення РФ газової турбіни: МЗС України викликало представника Канади

++08.18++

У Миколаєві лунали вибухи

Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.

++07.55++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області. На Харківському напрямку російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки.

російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки. На Слобожанському напрямку війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки.

війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки. На Бахмутському та Новопавлівському напрямках війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію.

війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію. На Бахмутському напрямку російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини. На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки.

активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25.

російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25. На Південнобузькому напрямку війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії райони Степової Долини, Лупаревого, Нової Зорі, Новогригорівки, Любомирівки, Осокорівки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар'єрного, Тернівки, Поляни, Киселівки, Первомайського, Шевченкового, Посад-Покровського, Українки та Прибузького. Також армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Зарічного.

++07.33++

ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.