У Миколаєві 12 поранених унаслідок ракетного обстрілу з боку РФ

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139-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 12 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).
++11.27++
Спортсменів із Росії та Білорусі можуть не допустити до змагань на Олімпійських іграх у 2024 році через війну РФ проти України, вважає старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейґ Ріді. "Потрібно буде прийняти рішення про те, що станеться з кожною з цих двох країн, і я припускаю, що загальне відчуття буде таким, що вони не повинні пройти кваліфікацію", - цитує Ріді, який раніше був віце-президентом МОК, агентство Reuters.
++10.59++
До бюджету України надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Як повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це вже другий грант США за останні два тижні. Загалом сума допомоги склала три мільярди доларів.
++10.22++
Білий дім вважає, що Росія домовляється з Іраном про отримання сотень безпілотників, у тому числі ударних, для війни проти України.
Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Як передає Associated Press, не зрозуміло, чи Тегеран уже встиг надати якісь дрони. Водночас США мають інформацію, що Іран готується навчати російських солдатів використовувати їх уже в липні, повідомив Салліван.
Читайте детальніше: США: Іран збирається озброїти Росію безпілотниками
++09.57++
Кількість поранених від ранкового ракетного удару РФ по Миколаєву зросла до 12, пише в Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше він повідомляв, що попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки.
За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, РФ застосувала касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". В результаті удару зруйнований ліцей, лікарня та пошкоджені приватні будинки.
++09.21++
Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах у ранкових зведеннях:
++08.58++
Четверта зустріч контактної групи з питань оборони України, яку називають "форматом Рамштайн" відбудеться онлайн 20 липня. Про це повідомили в міністерстві оборони США за підсумком телефонної розмови міністра Ллойда Остіна з українським колегою Олексієм Резніковим.
++08.36++
Речниця німецького уряду заявила, що повернення російському газовому монополісту "Газпром" турбіни для газогону "Північний потік" не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу.
Протест із боку Києва в німецькому уряді взяли до уваги, додала вона.
Рішення підтримали й в Європейській комісії та США. Тим часом міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного в справах Канади та закликало переглянути рішення. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в Москві його сприйматимуть виключно, як прояв слабкості.
Читайте докладніше: Повернення РФ газової турбіни: МЗС України викликало представника Канади
++08.18++
Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.
++07.55++
Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:
++07.33++
Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Рідні й близькі колишнього прем'єр-міністра у вузькому колі проводять його в останню путь у Токіо. До храму, де проходить закрита церемонія, ще з вечора понеділка приходили сотні людей, аби віддати шану політику.