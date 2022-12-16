У МВС ФРН оцінили інтеграцію українських біженців у країні

У міністерстві внутрішніх справ ФРН назвали "позитивними" результати соціологічного дослідження, присвяченого інтеграції українських біженців у Німеччині. Опитування показало, що понад 70 відсотків українців, які приїхали до ФРН після початку повномасштабної війни Росії проти України, мають вищу освіту, а 17 відсотків уже знайшли роботу. Більшість із них - у сферах, які вимагають професійної або вищої освіти, випливає з результатів опитування Інституту соціальних досліджень Infas, що були оприлюднені у четвер, 15 грудня.

Із понад мільйона українських біженців, які приїхали з початку війни до Німеччини, 37 відсотків планують залишитися в країні назавжди або на кілька років. Ще 34 відсотки розраховують повернутися в Україну після закінчення війни, 27 відсотків ще не визначилися з майбутнім, а два відсотки планують повернутися додому протягом року.

Переважна кількість біженців (80 відсотків) - це жінки, з них майже половина (48 відсотків) приїхали до Німеччини з неповнолітніми дітьми. Рівень освіти серед українських біженців вищий, ніж у середньому по Україні, свідчать результати дослідження. Вищу освіту мають 72 відсотки тих, хто приїхав.

У МВС Німеччини назвали результати дослідження позитивними

Лише чотири відсотки опитаних заявили, що до приїзду у ФРН були добре знайомі з Німеччиною. Половина з усіх біженців відвідує мовні курси, 35 відсотків - інтеграційні курси. Три чверті опитаних зізналися, що почуваються бажаними гостями. Середній вік українських біженців у Німеччині - 28 років.

З точки зору ринку праці та браку в Німеччині кваліфікованих працівників результати опитування позитивні, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Високий рівень освіти, готовність швидко втягнутися і почати працювати - це дуже приємні результати", - сказала вона.

У середньому 17 відсотків українських біженців (серед чоловіків 24 відсотки) через півроку вже знайшли собі роботу в Німеччині, і з кожним місяцем їх стає дедалі більше. Ця частка значно вища, ніж у середовищі біженців з інших країн, зазначили автори дослідження. Конкуренції з місцевими кадрами на німецькому ринку праці експерти не очікують. Навпаки, за їхніми словами, українські біженці допомагають пом'якшити дефіцит кадрів, який зростає у Німеччин.