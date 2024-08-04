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У МВС Бранденбурга закликали контролювати кордон з Угорщиною

Євгенія Наконечна | Роман Сулима
4 серпня 2024 р.

Лідер консерваторів у Європарламенті закликав до заходів щодо Угорщини після її заяви про спрощення в'їзду в ЄС для росіян і білорусів. У Бранденбурзі заявили, що контроль на кордонах ЄС з Угорщиною можливий.

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Кордон Австрії та Угорщини
Кордон Австрії та Угорщини (архівне фото)Фото: Getty Images/T. Kronsteiner

Німецький політик Манфред Вебер (Manfred Weber), член баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) і голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті, заявив про необхідність вжити жорстких заходів щодо планів Угорщини спростити в'їзд у країну для роботи росіянам і білорусам. "Той, хто пускає росіян в ЄС без перевірки, ставить під загрозу безпеку Європи", - заявив Вебер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag (BamS), опублікованому у суботу, 3 серпня.

"Шпигуни і вбивці Путіна вже завдали великої шкоди ЄС і Німеччині", - продовжив свою думку Вебер, уточнивши, що глави держав і урядів ЄС будуть зобов'язані прояснити це питання вже на своєму найближчому саміті. Раніше Манфред Вебер уже надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому висловив побоювання щодо рішення Будапешта.

Своєю чергою очільник МВС федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбґен (Michael Stübgen) закликав до контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною, заявивши, що законодавство Євросоюзу дозволяє зробити це. В інтерв'ю BamS він заявив, що наразі до цього вже закликають сусіди Угорщини по ЄС - Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія. "Для країни ЄС неприйнятно практично безконтрольно пускати росіян в країну", - заявив журналістам Штюбґен.

МВС ФРН застерігає від створення "потенційних шлюзів" для шпигунів

Прессекретарка очільниці МВС Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у відповіді BamS зазначила, що "небезпека російського шпигунства та диверсій є високою та ще більше зросла від початку агресивної війни РФ проти України", тож країни ЄС мають посилити захист, а не навпаки створювати "потенційні шлюзи" для шпигунів і диверсантів.

"Ретельна і сувора перевірка віз" також необхідна на тлі обміну ув'язненими між Росією і західними країнами, який відбувся цього тижня, заявив депутат від "Зелених" Марсель Еммеріх (Marcel Emmerich) в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel. Заплановане Угорщиною пом'якшення правил в'їзду "викликає серйозне занепокоєння і може вимагати вжиття заходів", зауважив він.

Нові візові правила Угорщини

У липні Угорщина запровадила процедуру швидкого отримання віз для громадян восьми країн, серед яких - Росія та Білорусь. Вони зможуть в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки чи інших обмежень. Такий крок обґрунтували очікуваним напливом громадян РФ в країну для будівництва атомної електростанції за російськими технологіями.

Згідно з візовим режимом, іноземні працівники можуть перебувати в країні протягом двох років, а потім продовжувати своє перебування на три роки - стільки разів, скільки вони забажають. Іноземці можуть працювати будь-ким, однак для того, щоб скористатися правилами, вони повинні довести, що мають роботу, житло та медичне страхування в Угорщині.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон висловила занепокоєння щодо нового угорського візового режиму. В дописі у Х вона додала лист до міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера, у якому закликала угорський уряд пояснити свою позицію. "Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми діятимемо", - пообіцяла вона.

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