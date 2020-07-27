 У МОЗ Німеччини виступили проти загального тестування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

У МОЗ Німеччини виступили проти загального тестування

У Німеччині міністр охорони здоров'я Єнс Шпан відкидає пропозицію про загальне тестування усіх людей, які повертаються до ФРН з інших країн.

У Німеччині дискутують щодо запровадження загального тестування на коронавірус

У Німеччині дискутують щодо запровадження загального тестування на коронавірус

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) висловився проти загального тестуванння на коронавірус усіх відпочивальників, які повертаються до Німеччини з інших країн.

"Тест на коронавірус є втручанням в особисті права людини, а тому його здійснення має бути обґрунтованим, пояснив Шпан у понеділок, 27 липня. За його словами, правові підстави для обов'язкового тестування є тільки щодо тих людей, які повертаються з відпусток з країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

Міністр наголосив, що обстановка оцінюється щодня, і уряд включає чи виключає певні регіони зі списку небезпечних. Минулого тижня Шпан оголосив про можливість запровадження обов'язкового тестування на коронавірус на кордонах Німеччини тих людей, які повертаються додому з відпусток з регіонів з високим рівнем поширення коронавірусу. Тестування має бути безкоштовним і розпочатись з серпня. Нині ризикованими, з точки зору німецьких фахівців, вважаються близько 140 держав.

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У дискусії, що виникла навколо цієї пропозиції, висловлюються різні погляди. Директорка Академії громадського здоров'я Уте Тайхерт (Ute Teichert) пояснила, що обов'язкове тестування може не виконати очікуваної від нього ролі, адже зараження на вечірці з приводу від'їзду з відпустки тест не виявить. 

Список країн з підвищеним рівнем зараження коронавірусом у Німеччині укладає Інститут Роберта Коха. До списку належать країни, де рівень зараження за останні сім днів складає понад 50 заражених на 100 тисяч населення.

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Як повідомлялося, минулими вихідними відразу кілька німецьких аеропортів запровадили безкоштовне тестування на коронавірус для пасажирів, які повертаються з країн з високим ризиком зараження. Пасажири, які повертаються з країн, які вважаються безпечними, також можуть протягом 72 годин зробити безкоштовний тест, але не в аеропортах, а у медичних закладах.

27 липня прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) запропонував на федеральному рівні запровадити в аеропортах "обов'язкове і безкоштовне" тестування всіх пасажирів, які прибувають з країн з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом. У зв’язку з цим він звернувся до федерального уряду з проханням ініціювати відповідні зміни до закону про захист від інфекцій.

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