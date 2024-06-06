У РФ затримали француза, який нібито збирав військові дані

Кримінальну справу порушили через ухилення від реєстрації як "іногента". Стверджується, що затриманий нібито кілька років збирав військові дані РФ.

У Москві правоохоронці затримали громадянина Франціїв рамках кримінальної справи про ухилення від реєстрації в списку "іноземних агентів". Про це повідомляє Слідчий комітет РФ у четвер, 6 червня. Затриманого звуть Лоран Вінатьє, стверджує російський телеканал "РЕН ТВ".

У РФ стверджують, що підозрюваний протягом кількох років нібито "здійснював цілеспрямований збір даних у галузі військової та військово-технічної діяльності" РФ і не реєструвався як "іноземний агент" самостійно. Військові дані, які, на думку СК, зібрав чоловік, можуть бути використані проти безпеки РФ.

За даними СК, Вінатьє неодноразово відвідував Росію, зокрема Москву, де "проводив зустрічі" з громадянами РФ.

Що відомо про затриманого?

Вінатьє працює радником програми з вивчення Євразії та Росії у некомерційній організації "Гуманітарний діалог" (HD), що базується у Швейцарії. На його профіль у LinkedIn звернуло увагу російське видання "Агентство" .

Французький вчений неодноразово приїжджав до Росії. Наприклад, у 2021 році він брав участь у круглому столі на тему "Чи подолана криза в Білорусі? Російсько-білоруські відносини в умовах регіональної дестабілізації", зазначає "Агентство". Захід проходив у медіацентрі російського державного агентства РИА "Новини".

Вінатьє відвідував РФ і після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. 11 квітня 2022 року він зустрівся з митрополитом Волоколамським Іларіоном у вдділі зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

HD працює над звільненням Вінатьє

Тим часом швейцарська HD заявила, що працює над звільненням одного зі своїх радників Лорана Вінатьє. В організаціїї підтвердили, що затриманий дійсно є громадянином Франції.

"Нам відомо, що Лоран Вінатьє, радник HD, був затриманий в Росії, - йдеться в заяві організації. - Ми працюємо над тим, щоб отримати більше деталей про обставини і домогтися звільнення Лорана".