У Москві прощаються з Михайлом Горбачовим

Від самого ранку біля столичного Будинку спілок вишукувалися черги охочих вшанувати пам'ять останнього лідера СРСР. Через міжнародну ізоляцію РФ на церемонії прощання нема світових лідерів за винятком Орбана.

У Москві в колонній залі Будинку спілок у суботу, 3 вересня, прощаються з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим, який помер 30 серпня на 92-му році життя. Від самого ранку біля будівлі вишукувалася довга черга. Правоохоронці пропускають всередину лише по кілька десятків людей.

Державного похорону Михайла Горбачова не буде, втім у Кремлі обіцяли його елементи, як-от почесну варту.

Путін попрощався з Горбачовим окремо

На похороні не буде президента РФ Володимира Путіна нібито через завантажений графік. Напередодні він попрощався з Горбачовим у морзі. Німеччину на скорботному заході представляє тимчасовий повірений у справах посольства ФРН у РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пояснив свою відсутність на прощанні з Горбачовим тим, що не отримав запрошення. Його попередниця Анґела Меркель (Angela Merkel) послалася на травму коліна. У низці федеральних земель Німеччини на знак жалоби сьогодні приспустили прапори.

Відсутність західних лідерів на церемонії прощання пов'язана із санкціями, запровадженими Заходом проти РФ через розв'язану в Україні війну. Водночас для багатьох з них приїзд до Москви в будь-якому разі неможливий через заборону в'їзду до РФ. Крім того, Росія закрила повітряний простір для літаків із "недружніх країн ЄС". Тож попрощатися з Горбачовим від імені Заходу прийдуть здебільшого лише іноземні посли та дипломати.

Орбан прибув на похорон Горбачова

Тим часом на прощання з Горбачовим до Москви приїхав прем’єр-міністр країни Віктор Орбан. У Кремлі повідомили, що попри присутність Орбана у РФ його зустріч з Путіним не планується.

Віктор Орбан на прощанні з Михайлом Горбачовим Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною Раїсою згідно з заповітом.

Якщо в ФРН Горбачова високо цінують за сприяння у возз'єднанні Німеччини, ставлення до нього в РФ досить неоднозначне, зокрема через його політику реформ СРСР, що зрештою закінчилося розпадом країни. Путін зокрема називав розвал Радянського Союзу трагедією та "розпадом історичної Росії".

На Заході також не всі приязно ставляться до останнього лідера СРСР. Попри намагання Горбачова демократизувати Радянський Союз та проведення політики розрядки у відносинах з Заходом, у Литві його вважають "злочинцем" через відданий наказ силового придушення мирних протестів у низці столиць колишніх радянських республік, зокрема й у Вільнюсі.