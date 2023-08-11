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КонфліктиРосійська Федерація

У Москві гучно вибухнуло через збиття біля набережної дрона

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Бойовий безпілотник летів уздовж набережної Москви. Жителі російської столиці чули гучний вибух - через роботу ППО. Уламки дрона впали в Москву-ріку та біля лікарні, коли РФ атакувала Україну ракетами "Кинджал".

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Екстрені служби на місці падіння уламків дрона в Москві 1 серпня
Екстрені служби на місці падіння уламків дрона в Москві 1 серпняФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

У районі Карамишевської набережної в Москві зранку п'ятниці, 11 серпня, пролунав потужний вибух. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, уздовж русла Москви-ріки на висоті 150 метрів помітили проліт дрона, після чого було чутно звук вибуху. 

Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, протиповітряна оборона ліквідувала безпілотник. За його словами, постраждалих і серйозних руйнувань немає. За інформацією ЗМІ, уламки впали в Москву-ріку та на територію лікарні біля набережної.

У міністерстві оборони РФ традиційно заявили про "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку". Там кажуть, що безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії в лісовому масиві на заході Москви.

Дрон помітили, коли російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал"

Напередодні, 10 серпня, на Москву летіли дрони вже щонайменше сьомий раз за літо.

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