У Москві поскаржилися на масовану атаку дронів у Криму
Міністерство оборони Росії повідомило про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) поблизу Криму. Згідно з поширеним повідомленням російського оборонного відомства, у ніч на неділю, 29 жовтня, в небі "над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим" силами й засобами ППО було збито 36 дронів.
Збиті літальні апарати у Москві назвали "українськими". Водночас у міноборони РФ переконані, що ці БпЛА мали атакувати "об'єкти на території Російської Федерації".
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Українська влада поки ніяк не прокоментувала ці повідомлення. Утім, як зазначає інформагенція AFP, інтенсивність ударів з боку українських військ по російській території значно зросла відтоді, як у червні цього року розпочався контрнаступ ЗСУ.
Крим, анексований Росією в 2014 році, регулярно стає ціллю ударів ЗСУ, оскільки тут розташовані найважливіші бази російського Чорноморського флоту, а через сам півострів пролягає ключовий маршрут постачання для російських сил, що окупували південну і східну частини України, вказує AFP.
Інцидент на НПЗ у Краснодарському краї
Раніше цього дня російські Telegram-канали й ЗМІ повідомляли про займання на території Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. Лунали припущення, що причиною пожежі, найімовірніше, міг бути удар безпілотника.
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Згодом оперативний штаб Кубані повідомив, що внаслідок пожежі інфраструктура не отримала пошкоджень. "Уночі з 28 на 29 жовтня сталося локальне загоряння на території Афіпського НПЗ, яке оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години", - йдеться в повідомленні, яке цитує російська інформагенція "Інтерфакс".
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Зазначається, що в результаті загоряння постраждалих немає. Про причини інциденту влада цього російського регіону поки нічого не повідомляє.
Нагадаємо, нинішній інцидент - не перша подія з нафтопереробними та нафтотранспортними об'єктами РФ у Краснодарському краї, що так само почастішали з весни 2023 року.