У Москві поскаржилися на масовану атаку дронів у Криму

За ніч у небі над анексованим Кримом і акваторією Чорного моря було збито 36 дронів, кажуть у Москві. Міноборони РФ звинувачує ЗСУ в спробі атакувати об'єкти РФ.

Міністерство оборони Росії повідомило про відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) поблизу Криму. Згідно з поширеним повідомленням російського оборонного відомства, у ніч на неділю, 29 жовтня, в небі "над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим" силами й засобами ППО було збито 36 дронів.

Збиті літальні апарати у Москві назвали "українськими". Водночас у міноборони РФ переконані, що ці БпЛА мали атакувати "об'єкти на території Російської Федерації".

Читайте також: У Криму вночі лунали вибухи: атакували Чорноморський флот РФ

Українська влада поки ніяк не прокоментувала ці повідомлення. Утім, як зазначає інформагенція AFP, інтенсивність ударів з боку українських військ по російській території значно зросла відтоді, як у червні цього року розпочався контрнаступ ЗСУ.

Крим, анексований Росією в 2014 році, регулярно стає ціллю ударів ЗСУ, оскільки тут розташовані найважливіші бази російського Чорноморського флоту, а через сам півострів пролягає ключовий маршрут постачання для російських сил, що окупували південну і східну частини України, вказує AFP.

Інцидент на НПЗ у Краснодарському краї

Раніше цього дня російські Telegram-канали й ЗМІ повідомляли про займання на території Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. Лунали припущення, що причиною пожежі, найімовірніше, міг бути удар безпілотника.

Читайте також: "Крабова пастка": по штабу флоту РФ у Криму вдарили під час наради керівників

Згодом оперативний штаб Кубані повідомив, що внаслідок пожежі інфраструктура не отримала пошкоджень. "Уночі з 28 на 29 жовтня сталося локальне загоряння на території Афіпського НПЗ, яке оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години", - йдеться в повідомленні, яке цитує російська інформагенція "Інтерфакс".

Читайте також: Крим атакували 19 дронів - Росія

Зазначається, що в результаті загоряння постраждалих немає. Про причини інциденту влада цього російського регіону поки нічого не повідомляє.

Нагадаємо, нинішній інцидент - не перша подія з нафтопереробними та нафтотранспортними об'єктами РФ у Краснодарському краї, що так само почастішали з весни 2023 року.