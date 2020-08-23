У Москві помер актор Леонід Куравльов

У Москві на 86-му році життя помер народний артист РРФСР Леонід Куравльов. Про це повідомили у неділю, 30 січня, російські інформаційні агенції з посиланням на Спілку кінематографістів РФ. Актора поховають на Троєкурівському цвинтарі, дату прощання та похорон буде визначено пізніше.

За даними ЗМІ, з початку січня Леонід Куравльов лікувався від запалення легенів у московській лікарні №40. Стан актора оцінювався як важкий, при цьому його тести на коронавірус були негативними. Після виписки Куравльова одразу направили до хоспісу.

Понад 200 ролей у кінофільмах та серіалах

Леонід Куравльов народився 8 жовтня 1936 року в Москві, навчався на акторському відділенні ВДІКу в майстерні Бориса Бібікова. Ще студентом він дебютував у кіно, зігравши у 1958 році у фільмі "Сьогодні звільнення не буде…" Андрія Тарковського та Олександра Гордона. У 1960 році Куравльов знявся у першій повнометражній стрічці - фільмі "Мічман Панін" Михайла Швейцера. У тому ж році після навчання він вступив до трупи Театру-студії кіноактора, де служив до 1992 року.

Серед найпопулярніших робіт Куравльова - ролі у фільмах "Живе такий хлопець" Василя Шукшина, "Золоте теля" Михайла Швейцера, "Іван Васильович міняє професію" та "Небезпечно для життя!" Леоніда Гайдая, "Афоня" Георгія Данелії, "Шукайте жінку" Алли Сурікової, "Шірлі-мирлі" Володимира Меньшова. Загалом Леонід Куравльов зіграв понад 200 ролей у кіно та серіалах.

Леонід Куравльов був одним із підписантів звернення у березні 2014 року російських діячів культури на підтримку політики президента Володимира Путіна щодо анексії Криму.