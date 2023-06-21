У Московській області впали невідомі безпілотники

Дрони були збиті поблизу Москви за допомогою засобів РЕБ. Два безпілотники літакового типу впали під час підльоту до складів однієї з військових частин РФ, пишуть росЗМІ.

Московська область РФ зранку середу, 21 червня, зазнала атаки безпілотників - у Новій Москві та Підмосков'ї за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) збили три БПЛА, повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, а також цілу низку Telegram-каналів.

Один дрон упав у полі в районі села Лукіно в Новій Москві, ще два безпілотні апарати було збито в Підмосков'ї "в районі (дислокації) Таманської дивізії". Про будь-які пошкодження на землі не повідомляють.

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Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що два безпілотники літакового типу впали приблизно о 5.30 і 5.50 за Москвою під час підльоту до складів однієї з військових частин. "Уламки виявлено, руйнувань і постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена. Прошу жителів зберігати спокій", - написав він у своєму Telegram-каналі, додавши фото з місць події.

Попередні атаки дронів на Москву й область



Це - вже не перша спроба атакувати Москву за допомогою БПЛА. 30 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку дронів, унаслідок якої незначних пошкоджень зазнали два будинки на південному заході столиці та в Новій Москві. Постраждали дві людини. Кілька безпілотників також упали в Підмосков'ї. За словами губернатора, у Московській області спрацювали засоби ППО, які збили кілька дронів на підльоті до столиці.

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Міноборони РФ тоді заявляло, що ППО вдалося запобігти атаці на місто восьми дронів. Із них три було придушено засобами РЕБ, а решту п'ять збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї. Тоді президент РФ Володимир Путін оцінив роботу системи ППО Москви "як штатну, задовільну". "Хоча є над чим працювати", - визнав він.

3 травня стало відомо про удар дронів по будівлі Сенатського палацу в Кремлі. У Москві це назвали спланованою терористичною акцією і замахом на Путіна. Влада України натомість категорично заперечила свою причетність до ударів по Кремлю.