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У Молдові знайшли два дрони РФ - МЗС країни відреагувало

Степан Смишляєв
10 листопада 2024 р.

На південному сході і північному заході Молдови знайшли російські дрони, які, ймовірно, злетіли туди під час атаки РФ по Україні. У МЗС країни засудили дії Росії.

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Уламки російського дрона (ілюстративне фото)
У двох районах Молдови знайшли дрони РФ, які, ймовірно, злетіли туди під час атаки по УкраїніФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance

Протягом неділі, 10 листопада, в різних районах Молдови знайшли два дрони-приманки, які, за попередньою інформацією, були задіяні у нічній атаці Росії по Україні, повідомила поліція країни.

Перший дрон був виявлений вранці поблизу села Фирледень Каушенського району на південному сході країни. У поліції зазначили, що на ньому не було вибухівки.

Другий безпілотник виявили по обіді неподалік села Боросеній-Ной у Ришканському районі на північному заході Молдови.

Як зазначив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, обидва дрони - приманки, що супроводжують ударні БпЛА, аби відволікати на себе увагу протиповітряної оборони (ППО).

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і підтверджуємо наше засудження жорстокої війни Росії проти України", - написав він у соцмережі X.

РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів

За повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти неділі Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників - 145. Серед них були ударні дрони типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу.

Українська ППО збила не менше 62 дронів, ще 67 - локаційно втрачені у різних регіонах. 10 російських безпілотників вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

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