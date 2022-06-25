У Мюнхені пройшов мітинг захисників довкілля та антиглобалістів

Антиглобалісти та захисники довкілля у суботу, 25 червня, провели мітинг у Мюнхені напередодні саміту Великої сімки (G7). Саміт розпочнеться 26 червня у замку Ельмау - приблизно за 100 кілометрів від Мюнхена (федеральна земля Баварія). Вимогами мітингувальників були поетапна відмова від викопного палива, збереження різноманітності флори і фауни, соціальна справедливість на планеті та боротьба з голодом, повідомляє інформагенція dpa.

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За даними поліції, на площі Терезієнвізе у Мюнхені зібралося близько чотирьох тисяч людей. Водночас організатори стверджують про близько 6000 учасників мітингу, тоді як, за їхніми даними, очікувалося близько 20 000 людей. У мітингу загалом взяли участь 15 організацій, зокрема, антиглобалісти з Attac та природозахисна група WWF.

Через зустріч з 26 по 28 червня Великої сімки у замку Ельмау у Баварії посилено охорону та обмежено автомобільний рух.

Напередодні в Мюнхені протестували українці

24 червня на площі Карлсплац у Мюнхені відбулась акція на підтримку України. Мітингарі закликали глав держав та урядів G7 вчасно та ефективно підтримати Україну вже зараз, наголосила у Facebook українська співачка та керівниця громадської організації "Мистецькі ініціативи" Оксана Стебельська, яка була однією з організаторів акції.

"Доля України, а отже і всього вільного світу, вирішується на полі бою, за допомогою громадянського суспільства та за столом міжнародних перемовин сильних світу цього! Переможе свобода чи окупаційний фашизм - вирішуємо ми всі зараз! Нам потрібно посилювати максимальний тиск, привертати увагу до актуальності вчасної допомоги Україні", - написала вона.

За словами Стебельської, 26 червня, в неділю, запланований проукраїнський мітинг у містечку Гарміш-Патенкірхен, яка розташоване неподалік замку Ельмау, де проходитиме засідання G7.