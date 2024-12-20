"У місті пекло": Росія масовано обстріляла Херсон, є жертви

Щонайменше одна людина загинула, дев'ять отримали поранення внаслідок ударів РФ по Херсону. Під російським ударом також опинився Кривий Ріг. Там шестеро постраждалих унаслідок руйнування житлового будинку.

Російські війська вранці в п'ятницю, 20 грудня, завдали масованих ударів по Херсону, повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Сьогодні Херсон прокинувся від численних ударів армії РФ. Окупанти влаштували у місті пекло. Вибухи - у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру", - написав він у Telegram.

За його інформацією, відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених.

Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у кількох районах Херсона. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах. Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко натомість повідомив, що в усіх районах міста внаслідок ударів зафіксовано пошкодження і руйнування будинків, закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури. Він також опублікував фотографії ушкоджень, яких зазначала будівля однієї з херсонських лікарень.

Кривий Ріг: удар РФ зруйнував житловий будинок, шестеро поранених

Пізно ввечері напередодні, 19 грудня, війська РФ завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. "Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них - 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як розповів керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, внаслідок удару зруйновано житловий будинок, пошкодження зазнали багатоповерхові житлові будинки, житлові будинки приватного сектору, лікарня, соціальна установа, близько 20 авто - загалом щонайменше 20 будинків. З постраждалої лікарні, в якій внаслідок удару були вибиті всі вікна, організували перевезення пацієнтів до інших лікарень міста.