У Мінську відбувся "жіночий марш": затримано кілька учасниць

У Мінську в суботу, 24 жовтня, відбулася акція протесту "жіночий марш". Учасниці ходи несли парасолі, біло-червоно-білі прапори і плакати з такими гаслами, як "Freedom Belarus", передає видання Tut.by.

Місцем збору був сквер Симона Болівара. Учасниці акції пройшли до проспекту Незалежності, далі вже самим проспектом до Академії Наук. Після того жінки розвернулися, пройшли трохи в зворотному напрямку і розійшлися малими групами поблизу ЦУМу біля площі Якуба Коласа. Протягом усього маршу їх супроводжували мікроавтобуси зі співробітниками силових структур. За даними очевидців, в акції взяли участь близько двохсот осіб, під час акції були точкові затримання, передає інформагенція "Інтерфакс".

За підрахунками правозахисного центру "Вясна", затримано щонайменше 11 учасниць маршу.

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Подібна акція пройшла також у місті Гродно, де на вулицю вийшла група жінок з червоно-білими парасолями. 24 жовтня акції солідарності з білоруськими протестувальниками відбулися також у Києві, Токіо та в німецькому Оффенбаху поблизу Франкфурта-на-Майні.

У Білорусі вже більше двох місяців не вщухають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, наражаються на жорсткі дії ОМОНу і силовиків. Під час розгонів демонстрантів силовики не раз вдавалися до безпрецедентної жорстокості.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

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