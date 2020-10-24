 У Мінську відбувся ″жіночий марш″: затримано кілька учасниць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Новини

У Мінську відбувся "жіночий марш": затримано кілька учасниць

Колона протестувальниць із біло-червоно-білими прапорами і парасолями пройшла проспектом Незалежності. Є повідомлення про затриманих. Акції солідарності відбулися також у Гродно, Києві, Токіо й Оффенбаху.

Акція протесту в Мінську

Акція протесту в Мінську (фото з архіву)

У Мінську в суботу, 24 жовтня, відбулася акція протесту "жіночий марш". Учасниці ходи несли парасолі, біло-червоно-білі прапори і плакати з такими гаслами, як "Freedom Belarus", передає видання Tut.by.

Місцем збору був сквер Симона Болівара. Учасниці акції пройшли до проспекту Незалежності, далі вже самим проспектом до Академії Наук. Після того жінки розвернулися, пройшли трохи в зворотному напрямку і розійшлися малими групами поблизу ЦУМу біля площі Якуба Коласа. Протягом усього маршу їх супроводжували мікроавтобуси зі співробітниками силових структур. За даними очевидців, в акції взяли участь близько двохсот осіб, під час акції були точкові затримання, передає інформагенція "Інтерфакс".

За підрахунками правозахисного центру "Вясна", затримано щонайменше 11 учасниць маршу.

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Подібна акція пройшла також у місті Гродно, де на вулицю вийшла група жінок з червоно-білими парасолями. 24 жовтня акції солідарності з білоруськими протестувальниками відбулися також у Києві, Токіо та в німецькому Оффенбаху поблизу Франкфурта-на-Майні.

У Білорусі вже більше двох місяців не вщухають масові протести, що почалися після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, наражаються на жорсткі дії ОМОНу і силовиків. Під час розгонів демонстрантів силовики не раз вдавалися до безпрецедентної жорстокості.

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила  санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка. 

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

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    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 01:25

Марш у Мінську "Народна інавгурація" на 50-ий день протестів (27.09.2020)

 

DW.COM

Протести у Білорусі: у Мінську відбувся "жіночий марш"

У суботу в Мінську пройшло дві акції протесту. Якщо "жіночий марш" відбувся без інцидентів, то студентську акцію силовики розігнали, також було затримано не менше 10 осіб.  

У Мінську силовики затримують учасниць маршу жінок

У Мінську під час протестного маршу жінок силовики почали затримувати деяких його учасниць. Також вони затримали журналістів телеканалу "Белсат", коли вони вели прямий ефір під час маршу.  

Жіночий марш у Мінську: понад сотню затриманих

У столиці Білорусі пройшов черговий Жіночий марш. Правозахисники повідомляють про понад сотню затриманих. Серед них, зокрема, вуличні музиканти, які в переході виконували пісню Віктора Цоя "Перемен".  

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