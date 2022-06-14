Глава міноборони ФРН: Україна скоро отримає гаубиці PzH 2000

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 14 червня (час київський).

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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) анонсувала поставку незабаром Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000. За її словами, навчання українських військових користуванню гаубицями "скоро завершиться", і після того ця важка зброя "може використовуватися у боях в Україні", пише агентство AFP. Утім, конкретних термінів постачання техніки до України Ламбрехт не назвала. "Я не назву ані дати, ані шлях транспортування. Оскільки йдеться про те, щоб як гаубиці, так і ті, хто управлятиме ними у боях, безпечно дісталися України", - зауважила міністерка.

Уряд ФРН на початку травня погодив передачу Україні семи САУ Panzerhaubitzen 2000, які стоять на озброєнні Бундесверу. З 11 травня в Німеччині почалося навчання українських військових, яке мало тривати 40 днів.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі. "У разі допуску спортсменів із Росії та Білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання", - наводить слова Гутцайта пресслужба міністерства за результатами онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів, а тим часом представники Росії та Білорусі шукають можливість виступати під нейтральним білим прапором. "Це недопустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами", - наголосив міністр.

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Над Золочевом Львівської області сили української протиповітряної оборони збили російську ракету, уламки впали на цегельний завод. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Євросоюз не може відмовити Україні, яка зараз бореться за європейські цінності, у праві на членство в спільноті. Таку заяву зробив віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс в ефірі австрійського суспільного мовника ORF, повідомило видання Kurier. "Українці зараз захищають наші європейські цінності. І з огляду на це, якщо вони просять надати їм можливість приєднатися до ЄС, ми не можемо сказати ні", - сказав Тіммерманс.

Утім, віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Україна ще не готова до членства і він розуміє причини занепокоєння деяких країн-членів, що пов'язані з "занадто швидким вступом (до ЄС - Ред.) країни, що понівечена війною". "Ми взагалі не можемо назвати жодної дати", - додав єврофункціонер.

++14.19++

Папа римський Франциск знову піддав Росію різкій критиці за її дії в Україні. В інтерв'ю, записаному європейськими виданнями ордена єзуїтів у середині травня, але опублікованому тільки зараз, він згадав жорстокість та грубість російських військ і водночас високо оцінив мужність українців, які виборюють виживання. Понтифік висловив обурення тим, що Росія використовує найманців із Чечні та Сирії.

Глава Святого престолу також висловив думку, що світ вже перебуває у стані третьої світової війни. "Світ перебуває в стані війни. Кілька років тому мені спала на думку ідея сказати, що ми переживаємо третю світову війну частинами й шматками. Так, для мене сьогодні вибухнула третя світова війна", - сказав понтифік.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив церкви Німеччини у мовчанні щодо глави РПЦ патріарха Кирила I. "Якщо релігійний лідер благословляє такі звірства та вбивство людей, чому інші церковні лідери не засуджують його? Як можуть християни мовчати?" - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Крім того, український лідер знову закликав міжнародних партнерів до активнішої участі та допомоги, включно зі збільшенням постачання зброї. "Путін ненавидить ідею вільного та єдиного життя в Європі, і ми виступаємо проти цього. Тож кажіть, що хочете і як хочете, але допоможіть нам. Будь ласка", - сказав Зеленський.

++13.31++

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців, в рамках якої Україна повернула тіла 64 захисників "Азовсталі" для подальшого їхнього гідного поховання, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Операція проводилася за співпраці мінреінтеграції, ГУР міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні. Процес повернення тіл загиблих українських бійців триватиме, запевнили в відомстві.

++12.58++

Об'єднання зернотрейдерів "Українська зернова асоціація" (УЗА) звернулося до уряду з проханням організувати зерновий коридор для транспортування зерна до річкових портів Дунаю через прикордонний перехід біля розташованого в Молдові села Паланки, дорогу якого раніше не використовували для агроекспорту. Відповідний маршрут УЗА запропонувала як альтернативу проїзду залізничним мостом через Білгород-Дністровський лиман, що був пошкоджений унаслідок неодноразового обстрілу росіян і зараз не функціонує, повідомляється на сайтіасоціації. УЗА нагадала, що до російського вторгнення Україна експортувала 95-98 відсотків агропродукції через морські порти, у натуральному обсязі - по 5-6 мільйонів тонн щомісяця. Однак після блокади чорноморських морських портів Україна може перевозити альтернативними шляхами не більше ніж 1,5 мільйона тонн збіжжя за місяць, кажуть в асоціації.

Читайте також: Восени в Україні можуть бути заблокованими до 75 мільйонів тонн зерна - Зеленський

++11.46++

Прем'єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не відвідає Київ разом із прем'єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем та прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою через напружений порядок денний, повідомив TV21, посилаючись на відповідь уряду на запит журналістів телеканалу. Водночас в уряді балканської країни наголосили, що підтримка Північною Македонією України та мужнього українського народу беззастережна та висловили сподівання що прем'єр країни вже невдовзі зможе відвідати Київ. Раніше його запрошував з візитом до Києва президент України Володимир Зеленський.

++11.32++

Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок під час воєнного стану, повідомляється на сайті Держприкордонслужби України. "Передбачається, що під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їхнє нотаріальне засвідчення", - йдеться у повідомленні. Тому на період дії надзвичайного чи воєнного стану у разі виїзду з України групи дітей прикордонний контроль здійснюватиметься з пред'явленням: згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей; списків групи дітей та їхніх супроводжуючих; паспорта чи свідоцтва про народження дитини; погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон; завіреної службою у справах дітей заяви батьків, що може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, пояснили в відомстві.

++11.07++

Російським військам вперше за останні кілька тижнів, ймовірно, вдалося просунутися вперед на Харківському напрямку, втім не набагато. Про це йдеться у розвідогляді міністерства оборони Великобританії. Основні сили РФ і досі зосереджені на наступі на Сєвєродонецьк, кажуть у Лондоні. У британському оборонному відомстві також повідомляють про плани Росії збільшити видатки на оборону на 10-12 мільярдів доларів у перерахунку. Це збільшить оборонний бюджет країни на 20 відсотків, виснували аналітики. Утім, британська розвідка прогнозує, що РФ матиме проблеми з виробництвом високоточної оптики та електроніки через санкції та обмежений доступ до сучасних технологій.



++10.30++

Два провідних банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ, повідомляє інформагенція Bloomberg. За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

++10.19++

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT із 14 червня перестає надавати послуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московскому кредитному банку (МКБ). Таке рішення було ухвалено у межах шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Раніше повідомлялося, що від SWIFT із 12 березня 2022 року було відключено ВТБ, банк "ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорацію ЗЕБ. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень, приміром, платіжних доручень, доручень на переказ центробанків, довідкової інформації для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тисяч фінансових установ у понад 200 країнах, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++09.43++

Голова Офісу президента Андрій Єрмак очікує від Рамштайн-3 рішень щодо постачання Україні важкого озброєння та оперативного навчання українських військових. "Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - написав він у Telegram-каналі. Єрмак наголосив, що очікує більш важкої зброї та оперативного навчання українських військових. Він додав, що "все інше сприймається ворогом як слабкість".

++09.37++

На Одещині дві випущені росіянами ракети були збиті українською ППО над морем, повідомляє пресслужба міськради, посилаючись на ОК "Південь". "Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

++09.15++

Російські окупаційні війська руйнують ущент артилерійським вогнем багатоповерхівки та об'єкти промисловості у Сєвєродонецьку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - написав Гайдай у Telegram-каналі.

++08.56++

Унаслідок бомбардувань і обстрілів в Україні пошкоджено 1971 навчальний заклад, з яких 194 повністю зруйновано. Такі актуалізовані дані оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що загалом жертвами війни стали щонайменше 288 українських дітей, ще 527 неповнолітніх поранено. Утім, ці дані - не остаточні визнають у відомстві, оскільки триває підрахунок жертв і постраждалих серед дітей у місцях активних бойових дій, на нещодавно звільнених, а також тимчасово окупованих територіях країни.

++08.45++

Російські окупаційні війська з РСЗВ "Ураган" обстріляли Апостолівську та Покровську громади у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький і Синельниківський. Вдарив з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах. Люди попередньо не постраждали. У Покровській громаді пошкоджено будинки", - написав голова ОВА у Telegram-каналі. Територію обстежують піротехніки, додав Резніченко.

++07.52++

На Харківщині в понеділок змогли евакуювати понад 1,7 тисячі мешканців із тимчасово окупованих територій області, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram-каналі. За його словами, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.

++07.42++

Російські окупаційні війська намагаються закріпитися в центральній частині міста Сєвєродонецьк, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці. Зазначається, що на Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання, перемістивши у район населених пунктів Кремінна-Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. "За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

На Слов'янському напрямку основні зусилля російських військ зосереджено на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Росіяни застосовують артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля. На Лиманському напрямку окупаційні війська здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман-Райгородок та Ямпіль-Сіверськ.

Також на Бахмутському напрямку спостерігається артобстріл росіянами позицій українських військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Тут противник має частковий успіх і закріплюється у населеному пункті Відродження та продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження-Вершина, визнали в Генштабі ЗСУ.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів, хоч і посилив застосування авіації та артилерії для сковування українських військ.

Щодо Південнобузького напрямку, то тут російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення українськими захисниками контрнаступальних дій, кажуть у Генштабі ЗСУ. На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. Так само на Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

Повідомляється, що противник обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.02++

Перший радник посольства Франції в Україні Брюно Кассанель "категорично заперечує" коментар "Суспільному", що приписується йому, про можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Нині Кассанель перебуває у відпустці у Франції та не має інформації про вищеназваний візит, про що він і заявив журналісту "Суспільного", відповідаючи на запитання", - йдеться у заяві.

++06.55++

Європейська Комісія рекомендуватиме надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС, пише американське онлайн-видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень на цю тему.

++06.35++

За оцінкою міністра продовольства та сільського господарства ФРН Джема Оздеміра (Cem Özdemir), у Німеччині наслідком війни в Україні може стати подальше зростання цін на продукти харчування. "Нам слід очікувати підвищення цін восени та взимку, тому що зараз роздрібні торговці змушені дорого платити за енергоносії, а підвищення цін перекладатиметься на плечі споживачів", - сказав Оздемір газеті Rheinische Post.

++06.25++

Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько 1,5 мільярда доларів на місяць на підтримку роботи уряду, заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган. "Ми вже виділили 1 мільярд на ці цілі через різні механізми та маємо намір спрямовувати ще близько 1,5 мільярда щомісяця протягом 4-5 місяців", - сказав він на семінарі у вашингтонському дослідному Центрі імені Вудро Вільсона. Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.