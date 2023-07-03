  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

У Києві повідомили про загострення на Бахмутському напрямку

Анастасія Шепелева
9 хв. тому

РФ тримає на Сході України, де концентрує свої зусилля, понад 180 тисяч військових. Водночас на Півдні російські війська намагаються не пропустити ЗСУ далі.

https://p.dw.com/p/4TN5b
Військові ЗСУ на Бахмутському напрямку
Військові ЗСУ на Бахмутському напрямкуФото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила ввечері в понеділок, 3 липня, про чергове загострення ситуації на Бахмутському напрямку. За її словами, там триває двобій за перехоплення ініціативи, а ситуація змінюється дуже стрімко.

"Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - написала Маляр у Telegram.

Збройні сили України (ЗСУ) "з боями" просуваються на південному фланзі в районі Кліщіївки, натомість на північному фланзі тривають бої, зазначила заступниця міністра.

У самому Бахмуті, за її словами, також неспокійно. "Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції", - написала Маляр.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування українських військових на флангах на Бахмутському напрямку.

Читайте також: РФ наразі зазнає найвищих втрат з часу запеклої битви за Бахмут - Лондон

Понад 180 тисяч росіян на Сході

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.

"По всій нашій зоні (Східного угруповання військ. - Ред.) більше 180 тисяч... За своєю довжиною зона Лимано-Куп'янського напрямку більша і тому ворог там більше концентрується... Зібрано доволі потужне угруповання, більше 120 ворожих військ... На Бахмутському - близько 50 тисяч", - розповів Череватий в ефірі національного телемарафону.

Про зосередження основних зусиль РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках та важкі бої йдеться і у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ. Там протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках РФ намагається не допустити просування ЗСУ, повідомляють в генштабі.

Читайте також: У НАТО не здивовані "повільним" контрнаступом ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ: у парамедиків стало більше роботи

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військові ЗСУ на Бахмутському напрямку

У Києві повідомили про загострення на Бахмутському напрямку

Конфлікти9 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Село Олександрівка на Херсонщині після деокупації 2022 року

Як Україні повернути не лише території, а й громадян?

Як Україні повернути не лише території, а й громадян?

Суспільство7 год. тому
Перехожі біля сплюндрованих під час безладів вітрин магазину спортивного взуття у Марселі, 2 липня 2023

Франція після масових заворушень. Що далі?

Франція після масових заворушень. Що далі?

Політика8 год. тому
Cannabis-Konsum

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Здоров'я10 год. тому
external

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Конфлікти10 год. тому01:36 хв.
external

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Суспільство11 год. тому05:26 хв.
Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
На головну сторінку