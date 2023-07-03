У Києві повідомили про загострення на Бахмутському напрямку

РФ тримає на Сході України, де концентрує свої зусилля, понад 180 тисяч військових. Водночас на Півдні російські війська намагаються не пропустити ЗСУ далі.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила ввечері в понеділок, 3 липня, про чергове загострення ситуації на Бахмутському напрямку. За її словами, там триває двобій за перехоплення ініціативи, а ситуація змінюється дуже стрімко.

"Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - написала Маляр у Telegram.

Збройні сили України (ЗСУ) "з боями" просуваються на південному фланзі в районі Кліщіївки, натомість на північному фланзі тривають бої, зазначила заступниця міністра.

У самому Бахмуті, за її словами, також неспокійно. "Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції", - написала Маляр.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування українських військових на флангах на Бахмутському напрямку.

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Понад 180 тисяч росіян на Сході

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.

"По всій нашій зоні (Східного угруповання військ. - Ред.) більше 180 тисяч... За своєю довжиною зона Лимано-Куп'янського напрямку більша і тому ворог там більше концентрується... Зібрано доволі потужне угруповання, більше 120 ворожих військ... На Бахмутському - близько 50 тисяч", - розповів Череватий в ефірі національного телемарафону.

Про зосередження основних зусиль РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках та важкі бої йдеться і у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ. Там протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках РФ намагається не допустити просування ЗСУ, повідомляють в генштабі.

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