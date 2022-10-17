У Миколаєві після удару дронами вулицями тече олія

236-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 17 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 17 жовтня (час київський).

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У Хмельницькій області близько другої години дня пролунали вибухи. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Подробиці поки не відомі.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед трьох загиблих унаслідок атаки дронів на українську столицю вранці була молода пара, яка очікувала на дитину. "Жінка була на шостому місяці вагітності", - написав він у Telegram.

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У деокупованому Лимані ексгумували тіла 152 цивільних і 35 військових, повідомила пресофіцерка поліції Донеччини Олександра Гаврилко на брифінгу. За її словами, дані отримані як з місць масових поховань, так і з поодиноких могил, які виявляють, зокрема, у дворах будинків та городах.

Більшість цивільних загинули внаслідок мінно-вибухових травм, утім також виявили тіла з ознаками насильницької смерті - внаслідок вогнепальних поранень. Кількість таких загиблих пресофіцерка не уточнила, сказавши, що точна цифра буде відома після закінчення експертизи.

Загалом, за її словами, у місті знайшли 43 групових поховання. Як зазначила поліцейська, експертам залишилося опрацювати близько 40 могил, де ймовірно поховані цивільні.

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ЄС може запровадити щодо Ірану санкції через дрони в Україні

Деякі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведена участь Тегерана у війні Росії проти України, повідомляє агенція Reuters.

Іранські дрони Фото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO

"Ми будемо шукати конкретні докази участі", - сказав верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів у Люксембурзі. За словами двох дипломатів, які брали участь у її підготовці, ЄС може ухвалити рішення про запровадження нових санкцій щодо Ірану через це.

Тим часом у міністерстві закордонних справ Ірану вкотре заперечили продаж Росії безпілотників. "Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни", - заявив речник міністерства сьогодні на брифінгу, який пройшов після ударів по Києву.

Читайте докладніше: ЄС може запровадити нові санкції щодо Ірану через дрони-камікадзе в Україні

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У Миколаєві після удару дронами вулицями тече олія

Дрони-камікадзе, якими російська армія атакувала Миколаївщину ввечері 16 жовтня, поцілили в ємності з соняшниковою олією одного з провідних українських експортерів.

"17 відсотків світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв (…) Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу - дронами-камікадзе", - написав пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук у Facebook.

За його словами, "складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю". "Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин", - повідомив він.

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Для запровадження візового режиму з Білоруссю варто зважити всі "за" та "проти", сказав на брифінгу голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. При цьому він додав, що сам підтримує такий крок.

Днями у відповідь на петицію про скасування безвізу з Білоруссю президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути це питання. Водночас посол України у Білорусі Ігор Кизим висловився проти ідеї запровадження візового режиму. На його думку, в такому разі Білорусь може вдатися до дзеркальних дій, а це ускладнить становище українців, які виїздять з окупації транзитом через цю країну - найшвидшим шляхом.

Зараз усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю зачинені, крім одного на Волині, який працює в обмеженому режимі. Там здійснюється оформлення громадян України, які повертаються додому.

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З вечора 16 жовтня до 11 години 17 жовтня протиповітряна оборона знищила 37 дронів-камікадзе. Як повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу, це 85 відсотків від кількості безпілотників, які атакували Україну. Всього за кілька тижнів в Україні знищили вже 100 іранських дронів.

Тим часом державний концерн "Укроборонпром" розповів про завершення власної розробки, яка "успішно проходить випробування".

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Кількість загиблих у Києві вже зросла до трьох, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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На Сумщині внаслідок ракетного удару є жертви

Внаслідок ракетного удару РФ по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській області загинули щонайменше троє людей, поранені - дев'ятеро. Під завалами досі знаходяться люди, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Кількість загиблих у Києві збільшилась

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок вранішньої атаки на Київ кількість загиблих збільшилась до двох осіб. Врятовані 19 людей, постраждали четверо. Ліквідація наслідків триває.

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Новий посол України у ФРН: Разом ми виграємо війну

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв сьогодні приступає до виконання обов'язків.

Фото: Murat Kaynak/AA/picture alliance

Він уже дав перше інтерв'ю на цій посаді, в якому пообіцяв "щодня робити величезний внесок у перемогу". "Німецький народ так сильно підтримує Україну, що я впевнений, що разом із Німеччиною та всіма іншими європейськими партнерами ми виграємо війну!", - сказав він газеті Bild.

Макеєв зазначив, що його попередник Андрій Мельник "зробив велику роботу", тож він "завжди повертатиметься до його досвіду".

Читайте детальніше: Новий посол України у Німеччині Макеєв: Разом ми виграємо війну проти Росії

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні зранку в бік української столиці летіли 28 дронів, більшість з них збили. У Києві пролунали п'ять вибухів. Пошуково-рятувальні роботи в будинку, який постраждав, тривають.

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Новий Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Волкер Турк, який замінив сьогодні на посаді Мішель Бачелет, прокоментував атаку Росією Києва дронами-камікадзе. "Абсолютно важливо, щоби цивільні особи не були мішенню. Це дуже складно в густонаселених міських районах", - цитує його агентство Reuters.

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Сьогодні вранці Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Як повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у Києві зафіксовані п'ять ударів дронами: пошкоджені енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Сумщині. Внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів.

"Всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", - написав Шмигаль у Telegram.

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Атака на Київ: з-під завалів дістали тіло загиблої

З-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, де стався вибух у результаті атаки української столиці російською армією дронами-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки. "Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Троє постраждалих госпіталізовані.

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Рада ЄС обговорить використання РФ в Україні іранських дронів

Міністри закордонних справ Європейського Союзу мають схвалити сьогодні на зустрічі в Люксембурзі рішення про виділення ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні та про створення тренувальної місії для 15 тисяч українських військових.

У разі затвердження рішення, військова допомога ЄС Україні від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, сягне 3,1 мільярда євро, зазначає агентство dpa. Європейська навчальна місія для Збройних сил України може запрацювати вже в листопаді, повідомляє агенція AFP.

До зустрічі за допомогою відеозв'язку долучиться міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу збираються обговорити "ймовірне використання Москвою іранських дронів" для ураження цілей в Україні, але ніяких конкретних рішень з цього приводу сьогодні не очікується. "Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану в війні в Україні)", - цитує слова верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля журналістам перед зустріччю Reuters.

++11.02++

Усі атаки дронів-камікадзе по Києву здійснювались з південного напрямку, повідомляють Повітряні сили. Всього сьогодні протиповітряна оборона центральних та північних регіонів знищила 11 російських безпілотників Shahed-136 іранського виробництва.

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Унаслідок обстрілу російськими військовими підстанцій на підконтрольній Україні території на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею - Дніпровська.

Як повідомляє національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів.

Окрім того, відключилася лінія зв'язку Південноукраїнська АЕС - Дніпровська, але без впливу на навантаження станції.

"Вкотре звертаємося до міжнародної спільноти з закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу", - наголосили в "Енергоатомі".

++10.34++

Армія РФ нанесла ракетний удар по Одещині з напрямку Чорного моря. "Літак Су-35 та ракета Х-59", - написав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ракета вразила один з об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає.

++10.20++

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий відвідати всіх військовополонених на окупованих територіях України, але поки не отримав доступу до них, йдеться в заяві організації від 16 жовтня.

У ній сказано, що 11 співробітників МКЧХ, включаючи одного лікаря, готові відвідати всіх військовополонених в окупованій Росією Донецькій області, але досі не отримали на це дозволу. Червоний Хрест наголошує, що майже вісім місяців безуспішно вимагає забезпечити його представникам безперешкодний та постійний доступ у всі місця, де утримуються військовополонені, включаючи колонію в Оленівці. "Наша рішучість непохитна. Ми ніколи не перестанемо вимагати доступу до військовополонених, поки не зможемо побачити всіх їх не один раз, а багаторазово, де би вони не утримувалися", - сказано в заяві.

++10.10++

Атака дронів на Київ: у житловому будинку вибух, під завалами люди

У результаті атаки російською армією Шевченківського району Києва дронами-камікадзе в житловому будинку стався вибух. Наразі з нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. "Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Згодом відео з місця події опублікував президент України Володимир Зеленський.

Читайте докладніше: РФ атакувала Київ дронами-камікадзе: у житловому будинку стався вибух

++09.43++

У центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. "Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби", - закликав мер міста Віталій Кличко.

++09.28++

Вночі армія РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. "На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++09.14++

НАТО починає навчання з ядерного стримування

Північноатлантичний альянс (НАТО) починає сьогодні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

B-52 Фото: Ben Birchall/PA/dpa/picture alliance

Вони проходитимуть над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.

У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

В Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі. Бойова зброя в них використовуватися не буде.

Читайте детальніше: НАТО починає навчання з ядерного стримування

++09.05++

Попри удари дронів-камікадзе по Шевченківському району Києва, всі потяги вирушають зі столиці та прибувають до неї за графіком, заявляє "Укрзалізниця". Вокзал відчинений для пасажирів з квитками, очікування на рейс можливе в укриттях, а посадка та висадка здійснюється через підземні переходи. Пасажири, які не можуть вчасно здійснити посадку, бо очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях, зможуть сісти на наступний за розкладом потяг того ж напрямку. "Ми знайдемо місця для кожного", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

++08.43++

Вчора ввечері російська армія атакувала Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона збила 11 таких безпілотників. У Миколаєві три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попередньо, постраждалих немає.

++08.32++

У Шевченківському районі Києва вже чотири вибухи

У Шевченківському районі Києва пролунали ще два вибухи. "Залишайтеся в укриттях!", - написав мер української столиці Віталій Кличко.

++08.22++

Країни Балтії закликали створити спецтрибунал для Росії

Естонія, Латвія та Литва закликали Європейський Союз разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.

Наслідки російської атаки на Ізюм (ілюстративне фото) Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

На їхню думку, створення спецтрибуналу доповнило би роль Міжнародного кримінального суду.

"Тоді як МКС переслідуватиме осіб за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, основною відповідальністю спеціального трибуналу стало би притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії від 16 жовтня.

Читайте детальніше: Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

++08.10++

Мер Києва Віталій Кличко показав у соціальних мережах уламок одного з дронів-камікадзе, якими армія РФ атакувала вранці столицю України.

++08.01++

Російська армія всю ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами, системами залпового вогню "Град" і важкою артилерією. Перед світанком протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. "Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район області обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії. "Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів", - написав Резніченко у Telegram. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

++07.52++

Минулої доби війська РФ завдали два ракетні та 26 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Білопілля Сумської області, Слов'янськ, Павлівка та Новосілка Донецької, Марганець Дніпропетровської, Правдине та Білогірка Херсонської. "Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них наші захисники збили", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Російська армія намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські військові минулої доби відбили атаки в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Авіація завдала понад 30 ударів, уразивши 25 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, а також шість позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 російських безпілотників. Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління росіян, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

++07.29++

Атака дронів на Київ: ушкоджені кілька житлових будинків

В результаті атаки дронами Шевченківського району Києва ушкоджені кілька житлових будинків, у нежитловій будівлі виникла пожежа. "Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер міста Віталій Кличко.

++07.25++

Ракетний удар по Сумщині: Є постраждалі

Армія РФ завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області вранці. "Є постраждалі. Деталі згодом", - написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

++07.14++

Атаку на Київ здійснили з дронів-камікадзе

Вибухи в Шевченківському районі Києва - наслідок атаки російської армії на українську столицю з дронів камікадзе. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++07.12++

Два вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва

Близько сьомої години ранку в Шевченківському районі Києва пролунало два вибухи.

"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.