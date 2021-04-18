У Мексиці обирають парламент та регіональні органи влади

У Мексиці проходять парламентські, регіональні та комунальні вибори. У неділю, 6 червня, громадяни країни обирають 500 членів Палати депутатів і губернаторів 15 зі 32 штатів, а також депутатів регіональних парламентів і членів місцевих органів влади. Взяти участь у виборах мають право близько 95 мільйонів людей.

Виборча кампанія проводилася в умовах боротьби з пандемією COVID-19 і була затьмарена численними актами насильства. Майже щодня протягом усього періоду передвиборної боротьби здійснювались напади на її учасників - з вересня 2020 року у країні вбили 90 політиків. За даними інституту Etellekt, 35 з них мали намір висунути свої кандидатури для участі у виборах.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав громадян країни взяти активну участь у голосуванні і наголосив, що уряд гарантує його безпеку. Загальні вибори вважаються перевіркою настроїв виборців і щодо президента, який перебуває на посаді з кінця 2018 року. Його урядова коаліція прагне зберегти свої позиції в нижній палаті, де їй належать дві третини голосів.