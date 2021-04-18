 У Мексиці обирають парламент та регіональні органи влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

У Мексиці обирають парламент та регіональні органи влади

Близько 95 мільйонів виборців мають право брати участь у парламентських, регіональних і комунальних виборах у Мексиці. З вересня 2020 року в країні вбили 90 політиків.

Передвиборчій марш у Мексиці

Передвиборчій марш у Мексиці

У Мексиці проходять парламентські, регіональні та комунальні вибори. У неділю, 6 червня, громадяни країни обирають 500 членів Палати депутатів і губернаторів 15 зі 32 штатів, а також депутатів регіональних парламентів і членів місцевих органів влади. Взяти участь у виборах мають право близько 95 мільйонів людей.

Виборча кампанія проводилася в умовах боротьби з пандемією COVID-19 і була затьмарена численними актами насильства. Майже щодня протягом усього періоду передвиборної боротьби здійснювались напади на її учасників - з вересня 2020 року у країні вбили 90 політиків. За даними інституту Etellekt, 35 з них мали намір висунути свої кандидатури для участі у виборах.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав громадян країни взяти активну участь у голосуванні і наголосив, що уряд гарантує його безпеку. Загальні вибори вважаються перевіркою настроїв виборців і щодо президента, який перебуває на посаді з кінця 2018 року. Його урядова коаліція прагне зберегти свої позиції в нижній палаті, де їй належать дві третини голосів.

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