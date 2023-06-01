У медзакладах ФРН пролікувалися 750 поранених українців

З усіх європейських країн Німеччина прийняла найбільше поранених в зонах бойових дій в Україні, значно випередивши Норвегію, Польщу та Іспанію.

На сьогодні у Німеччині отримали лікування 750 поранених, яких привезли із зони бойових дій в Україні та сусідніх з Україною держав. Такі дані оприлюднило в четвер, 1 червня, Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK).

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За даними відомства, з початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України, тобто з кінця лютого 2022 року, близько 2250 пацієнтів з України були прийняті та проліковані в ЄС та інших державах, що підтримують Україну.

Німеччина прийняла найбільше поранених з України

І серед цих держав Німеччина прийняла на лікування найбільше постраждалих і поранених українців, випередивши Норвегію (близько 250), Польщу та Іспанію (обидві по 230).

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Останній рейс, який прибув до Німеччини 31 травня, мав на борту п'ять поранених й трьох провожатих з України.

Берлін планує й далі приймати поранених з України

Щодо цього міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) обіцяла й надалі підтримувати Україну. "Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною, яка змушена захищатися від жорстокої російської агресивної війни. Ми хочемо допомогти, особливо там, де є найбільша потреба", - наводить її слова пресслужба BBK.

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За дорученням уряду ФРН Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих отримує запити про допомогу від України або сусідніх держав і, окрім транспортування гуманітарних вантажів, також координує прийом поранених і хворих людей з України.

Пацієнти розподіляються в Німеччині за так званим принципом "конюшинового листка", коли 16 федеральних земель поділені на п'ять регіонів.