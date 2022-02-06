У Марокко помер хлопчик, якого п'ять діб витягали з колодязя

У Марокко завершилася багатоденна рятувальна операція з порятунку п'ятирічного хлопчика Раяна Аврама, який впав у колодязь. Рятувальники після п'яти днів цілодобової роботи в суботу, 5 лютого, нарешті змогли підняти хлопчика на поверхню, але врятувати його не вдалося. Для проведення рятувальної операції їм довелося розкопати більшість прилеглого пагорба після чого обережно вирити горизонтальний тунель, остерігаючись небезпеки зсуву ґрунту.

Операція з порятунку хлопчика привернула увагу усього світу, на місці події за нею стежили сотні людей. Хлопчик упав у 32-метрову криницю у своєму селі Ігран. Ширина отвору зверху була всього 45 сантиметрів і звужувалася до дна, тому рятувальники не могли спуститися до дитини та шукали інші шляхи порятунку.

Зокрема, йому по вузькому каналу спускали їжу, воду та кисень. Ситуація ускладнювалася тим, що у регіоні, де сталася трагедія, у цей час холодна пора року.

Колодязь, в який впав хлопчик в Морокко

Рятувальна техніка на місці події

Рятувальники не могли спуститися у вузький колодязь, а тому вирили горизонтальний тунель

У заяві з палацу король Марокко Мухаммед VI висловив співчуття родині хлопчика. Раніше рятувальники заявили, що важко встановити стан Раяна, багато хто сподівався, що життя дитини вдасться зберегти. Камери, які спустили, до хлопчика, довгий час фіксували, що він живий та при свідомості. Провідний рятувальник Абдельхаді Тамрані сказав державному телебаченню: "Ми сподіваємося, що ми врятуємо його".

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