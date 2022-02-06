 У Марокко помер хлопчик, якого п′ять діб витягали з колодязя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2022

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Новини

У Марокко помер хлопчик, якого п'ять діб витягали з колодязя

П'ятирічного хлопчика, який з вівторка перебував у колодязі, витягли рятувальники, однак він не вижив.

Рятувальники підняли тіло 5-річного Раяна Аврама з колодязя, де він провів 5 діб

Рятувальники підняли тіло 5-річного Раяна Аврама з колодязя, де він провів 5 діб

У Марокко завершилася багатоденна рятувальна операція з порятунку п'ятирічного хлопчика Раяна Аврама, який впав у колодязь. Рятувальники після п'яти днів цілодобової роботи в суботу, 5 лютого, нарешті змогли підняти хлопчика на поверхню, але врятувати його не вдалося. Для проведення рятувальної операції їм довелося розкопати більшість прилеглого пагорба після чого обережно вирити горизонтальний тунель, остерігаючись небезпеки зсуву ґрунту.

Операція з порятунку хлопчика привернула увагу усього світу, на місці події за нею стежили сотні людей. Хлопчик упав у 32-метрову криницю у своєму селі Ігран. Ширина отвору зверху була всього 45 сантиметрів і звужувалася до дна, тому рятувальники не могли спуститися до дитини та шукали інші шляхи порятунку.

Зокрема, йому по вузькому каналу спускали їжу, воду та кисень. Ситуація ускладнювалася тим, що у регіоні, де сталася трагедія, у цей час холодна пора року.

Колодязь, в який впав хлопчик в Морокко

Колодязь, в який впав хлопчик в Морокко

Рятувальна техніка на місці події

Рятувальна техніка на місці події

Рятувальники не могли спуститися у вузький колодязь, а тому вирили горизонтальний тунель

Рятувальники не могли спуститися у вузький колодязь, а тому вирили горизонтальний тунель

У заяві з палацу король Марокко Мухаммед VI висловив співчуття родині хлопчика. Раніше рятувальники заявили, що важко встановити стан Раяна, багато хто сподівався, що життя дитини вдасться зберегти. Камери, які спустили, до хлопчика, довгий час фіксували, що він живий та при свідомості. Провідний рятувальник Абдельхаді Тамрані сказав державному телебаченню: "Ми сподіваємося, що ми врятуємо його".

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  • Операція, за якою стежить весь світ

    Врятовані з-під завалів

    Операція, за якою стежить весь світ

    За операцією з порятунку 12 юних футболістів та їхнього тренера із частково затопленої печери у провінції Чіанграй на півночі Таїланду уже понад два тижні спостерігає весь світ. Станом на 18 годину 9 липня рятувальникам вдалося звільнити з пастки вісьмох дітей. Щоб вийти з печери, школярам доводиться долати під водою кілька кілометрів. Це непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів.

  • Диво в Ленгеде у Німеччині

    Врятовані з-під завалів

    "Диво в Ленгеде" у Німеччині

    1963 року через селеві потоки 129 людей опинилися під завалинами на залізнорудній шахті "Матільде" на півночі Німеччини. Більшості вдалося врятуватися вже в перший день. Одинадцятьом довелося просидіти на глибині 62 метри два тижні. Зрештою, їх підняли на поверхню за допомогою спеціальної рятувальної капсули. 29 гірників загинули. Про драматичну рятувальну акцію зняли кілька фільмів.

  • Травмований спелеолог у баварських Альпах

    Врятовані з-під завалів

    Сотні рятувальників із п'яти країн

    Йоганн Вестгаузер (Johann Westhauser) - досвідчений спелеолог, який неодноразово досліджував печеру Різендінг у баварських Альпах. 2014 року він та двоє його колег були в експедиції на глибині 1000 метрів. Під час неї дослідник зазнав важкої черепно-мозкової травми внаслідок обвалу каміння. Операція з порятунку була надзвичайно складною. Лише транспортування науковця печерою тривало один тиждень.

  • Два місяці під землею

    Врятовані з-під завалів

    Два місяці під землею

    За подіями в пустелі Атакама в Чилі 2010 року спостегігав увесь світ. Тоді під завалинами на глибині 700 метрів опинилися 33 шахтарі мідно- та золоторудної копальні. Два тижні вони були відрізані від зовнішнього світу. Після цього їм постачали провіант через проведену трубу. Врятувати гірників від смерті допоміг рятувальний апарат "Фенікс", він по одному витягав їх на поверню через 69 днів.

  • Порятунок шахтарів на сході Китаю

    Врятовані з-під завалів

    Провіант через свердловини

    Четверо гірників змушені були провести 36 днів у заваленій гіпсовій шахті в окрузі Пін'ї на сході Китаю. Інших з 29 гірників, які опинилися заблокованими в шахті, вдалося врятувати раніше. Рятувальники пробурили чотири свердловини, аби передавати шахтарям їжу, воду та одяг на глибину 220 метрів. У січні 2016 року гірникам усе ж вдалося врятуватися за допомогою рятувальної капсули.

  • Порятунок із копанки

    Врятовані з-під завалів

    Порятунок із "копанки"

    Нелегальні шахти-"копанки" є не лише на Донбасі. Китай відомий великою кількістю аварій на шахтах, зокрема й через недостатні заходи безпеки. 2011 року 22 з 26 людей, які працювали в "копанці" в місті Цітайхе на північному сході Китаю, вдалося витягнути з-під землі, де вони були заблоковані тиждень. Трьох гірників удалося врятувати ще до того, один загинув. Причиною трагедії стало підтоплення.

  • Історична катастрофа у Франції

    Врятовані з-під завалів

    Історична катастрофа в Європі

    Один з гірників зміг вийти з-під завалин у шахті лише через 26 днів. Уже за кілька днів до того порятунок 13 шахтарів видавався як диво. Вони пили ґрунтову воду та їли конину. 1906 року у французькому містечку Куррієр сталася найбільша в Європі катастрофа на шахті. Причина: вибух вугільного пилу. Загинули 1099 людей, серед яких і діти.

    Автор: Беате Гінріхс, Данило Білик


 

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