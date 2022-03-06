У Маріуполі знову зірвали евакуацію мирного населення

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 6 березня (час київський).

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Сьогодні українська армія перейшла у контратаку під Маріуполем, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Українські сили знищили там три ворожі танки, чотири БМП, дві бронемашини "Тигр" та близько 30 російських солдатів. Двох взяли у полон. Двоє танкістів після потрапляння в полон заявили, що "не знали, куди їх відправляють".

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В Маріуполі знову зірвали евакуацію мирного населення, повідомляє Донецька ОДА. "Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста", - написав у Telegram губернатор області Павло Кириленко. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно, додав він. Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, пункту призначення досі не дісталася.

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Станом на 16.00 за Києвом у Росії понад 2500 затриманих у 49 містах. Про це повідомляє правозахисний інформаційний проєкт "ОВД-Інфо" у своєму Telegram-каналі. Близько 810 осіб затримано у Москві, 383 - у Санкт-Петербурзі, 280 - у Новосибірську.

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Понад 1000 людей зібрались у центрі Берліна на акцію проти війни Росії в Україні. Як передає кореспондент DW, люди почали збиратися на акції у районі Бебельплац, але число протестувальників надалі зростає. Один з тих, хто прийшов, лікар берлінської клініки Charite, сказав DW: "Те, що відбувається, - військовий злочин. Це - кінець для Росії. Але для початку - це кінець для України, якщо подібне (воєнні дії. - Ред.) буде продовжуватися".

Акція в Берліні проти війни в Україні

++15.53++

Понад 140 тисяч українців повернулися до України з початку нападу Росії. Про це повідомляє Держприкордонслужба на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що серед тих, хто повернувся, 80 відсотків - чоловіки. Повідомляється також, що прикордонники пропустили в Україну 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

++15:33++

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених через російські обстріли житлових багатоповерхівок у Краматорську. Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. "Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих і поранених", - додав він.

За словами Кириленка, на місці працюють медики. Також з'ясовують, яку саме зброю було застосовано проти мирних жителів.

++15:20++

Російські війська здійснюють точкові обстріли ядерних об’єктів України, повідомляє на своїй Facebook-сторінці Управління СБУ в Харківській області. Зокрема, 6 березня з систем залпового вогню "Град" було обстріляно територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), йдеться у повідомленні. "В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", - зазначається у повідомленні.

++15:05++

До України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, кількість уже наближається до 20 тисяч, і всі ці люди готові приєднатися до "міжнародного легіону" в Україні. "Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу у неділю, 6 березня.

++14:49++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракетним ударом у неділю повністю знищено аеропорт у Вінниці. "Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар. Жорстокий, цинічний. Повністю знищено аеропорт", - сказав Зеленський. Він також знову закликав країни Заходу закрити небо над Україною.

++14:40++

Папа Римський Франциск вимагає припинення бойових дій в Україні. "В Україні течуть ріки крові та сліз", - сказав понтифік під час недільної проповіді у Ватикані. Він також додав, що війна в Україні "сіє смерть, руйнування та нещастя". За словами глави римо-католицької церкви, до України відряджено двох кардиналів, щоб допомагати населенню. Понтифік також заявив, що "Святий Престол готовий зробити все заради миру".

++14:30++

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 38 дітей, 71 дитина постраждала. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на Facebook. За її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну кількість убитих і поранених жителів Маріуполя Донецької області та Ірпеня Київської області поки неможливо. "Лише за останню добу внаслідок обстрілу російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У Бучі на Київщині двоє тяжко поранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з Ірпеня Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних при спробі евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, у тому числі двоє дітей, ще одна людина у тяжкому стані через поранення. Хлопчик, який народився в Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час багатоденного перебування в бомбосховищі в Харкові", - написала Денісова.

++14:20++

Російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. "Внаслідок вибухів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Наразі на місці працюють служби ДСНС.

++14:15++

На Донеччині російські війська пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь - населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу. Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він уточнив, що фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

"На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив Кириленко.

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