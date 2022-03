У Маріуполі вже майже 2200 загиблих - міськрада

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - і 12 березня з 00:00 до 14:00 читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 13 березня (час київський)

++17.11++

Папа Римський Франциск у недільній молитві знову згадав Україну й назвав Маріуполь "містом мучеників лютої війни, яка спустошує Україну". "В ім'я Бога, нехай будуть почуті зойки страждених і припиняться бомбардування та обстріли! Нехай нарешті буде дійсно рішучий акцент на переговорах, нехай гуманітарні коридори діють ефективно та безпечно", - цитує слова понтифіка Vatican News. Папа Франциск також закликав "зупинити цю різанину" й попросив світову спільноту виявити солідарність і приймати численних українських біженців.

++16.54++

Кількість загиблих жителів у Маріуполі внаслідок обстрілів російськими військовими зросла до 2187 людей, повідомляє Маріупольська міськрада в Telegram-каналі. Там додають, що місто й далі потерпає від авіанальотів. "За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", - йдеться у повідомленні. Гуманітарна ситуація, за цими даними, залишається складною: "Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води".

++16.32++

Тисячі жителів Херсона та Бердянська вийшли на мітинги проти російської окупації. Про це повідомляють "Українська правда" та "Суспільне.Херсон". Люди вийшли з українськими прапорами. На відео очевидців з Херсона чутно, як учасники акції скандують гасла "Додому", "Домой пока живой", "Україна понад усе", "Слава нації - смерть ворогам", "Херсон - це Україна". Довкола видно групи російських військових та багато військової техніки. У Бердянську люди скандують "Бердянськ - це Україна".

++16.00++

У переговорах з Росією намічається конструктив, конкретних результатів можна очікувати за "лічені дні", повідомив радник голови Офісу президента України та перемовник із РФ Михайло Подоляк. "Росія набагато більш адекватно сприймає зараз навколишній світ і набагато більш чутливо ставиться до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв, і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів", - сказав він у відеозверненні, яке опублікував у Twitter. Зараз позиції Києва "дуже жорсткі" і стосуються, перш за все, відводу військ та припинення вогню, додав Подоляк.

++15.45++

The New York Times повідомило, що загиблий в Ірпені журналіст Брeнт Ренауд перебував в Україні не за редакційним завданням видання. Про це йдеться у Twitter часопису. "Ми глибоко засмучені загибеллю Брента Ренауда. Він був талановитим відеожурналістом, який упродовж років співпрацював із New York Times," - заявив речник The New York Times. У виданні додали, що журналіст мав при собі старе посвідчення The New York Times. Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що США проведуть консультації з союзниками та партнерами, аби з'ясувати більше про обставини загибелі американського журналіста.

++15:30++

В Ірпені загинув журналіст американського видання New York Times, його колега отримав поранення, повідомляє Управління Національної поліції України у Київській області з посиланням на керівника управління Андрія Нєбитова. "Щойно в районі Романівського мосту окупанти відкрили вогонь по автівці двох журналістів New York Times! 51-річний кореспондент вбитий, а його колега поранений. Зараз правоохоронці намагаються вивезти потерпілого з зони бойових дій", - йдеться у повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

++15:05++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель різко засудив невибіркові обстріли російськими військами цивільних в Україні та викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного. Він засудив порушення міжнародного права. "Військово-політична агресія Росії проти України має припинитися", - написав він у Twitter.

++14:40++

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного. За його словами, це спроба створення незаконних урядових структур. Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері. "ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних урядових структур у суверенній країні", - написав Боррель.





++14:15++

У низці міст Росії в неділю, 13 березня, розпочалися акції протесту проти війни РФ з Україною. За інформацією інтернет-видання Meduza, у Москві та Санкт-Петербурзі влада відмовилася погоджувати антивоєнні мітинги. У Москві, за даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", затримано 10 людей. У Хабаровську, за даними порталу SOTA, затримано не менше восьми людей, зокрема, за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом. Акції проти війни з Україною проходять також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі, Владивостоку, Омську, Томську. За даними "ОВД-Інфо", вже було затримано понад 170 людей у 20 містах РФ.

++14:05++

Майже 125 тисяч людей вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю. За його словами, здійснюється чергова спроба доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Наша колона гуманітарного вантажу - за дві години від Маріуполя, лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, що блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж - їжу, воду, медикаменти", - сказав президент. За його словами, Україна відправила в Маріуполь сто тонн найнеобхіднішого. "Усі дипломатичні зусилля - аби вантаж дійшов", - додав він.

++14.00++

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття 13 березня коридорів для евакуації населення. На Київщині людей вивозять за такими напрямками: Бородянки в Житомир, із села Світильня в напрямку міста Бровари, із села Перемога в напрямку міста Києва та із села Велика Димерка у напрямку міста Бровари. На Луганщині гуманітарні коридори працюватимуть з міста Кремінна до міста Лиман, з міста Рубіжного до міста Слов'янська (Донеччина), з міста Попасної в місто Слов'янськ, із селища Гірське у місто Слов'янськ, а також з Щастя до Слов'янська. За словами Верещук, у Сєвєродонецьку нині тривають обстріли. Міністерка висловила сподівання, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотриманий і буде розпочато вчасну евакуацію людей.

Дивитись відео 04:51 Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022)