Російські військові у Маріуполі викрали моряків судна під прапором Ліберії - Денісова

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 11 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 11 квітня з 15:00 (час київський).

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На території Маріупольського морського торгового порту російські військові захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії і вивезли екіпаж у невідомому напрямку, повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова. За попередніми даними їх повезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька. За даними Денісової, 18 членів екіпажу - громадяни України, один - громадянин Єгипту. Зв'язку з моряка та дружиною капітана, яка також перебувала на борту, немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого, далі мав прямувати до Туреччини. Проте через війну судно не отримало дозвіл на вихід у море і залишилося пришвартованим на 18-му причалі Маріупольського порту.

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Нова Зеландія відправляє на два місяці до Європи транспортний літак C130 Hercules, а також команду з 50 людей на додаток до восьми спеціалістів з логістики, які розміщені в Німеччині для подальшої допомоги Україні у боротьбі проти російського вторгнення. Група фахівців братиме участь у роботі міжнародного координаційного центру в Німеччині та допомагатиме здійснювати постачання Україні. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн оголосила також про додаткову підтримку у розмірі 13,1 мільйона доларів у якості військової, юридичної та правозахисної допомоги. "Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке російське вторгнення, тому що світ у регіоні Європи необхідний для глобальної стабільності", - йдеться у заяві, що розміщена на сайті уряду Нової Зеландії. Арден також наголосила, що "кричуща атака на суверенітет країни" загрожує всьому світу, тому Нова Зеландія вважає необхідною допомогу Києву.

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Шведська компанія Ericsson заявила про припинення всіх операцій у Росії через війну в Україні в найближчому майбутньому. "На тлі нещодавніх подій та санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить на невизначений термін свої відносини з клієнтами в Росії", - зазначається у заяві компанії. Як повідомила представниця Ericsson в інтерв'ю AFP, компанія має близько 600 співробітників у РФ, вона є одним з ключових постачальників найбільшого російського оператора МТС і четвертого за величиною оператора Tele2. Ще наприкінці лютого після початку російського військового вторгнення в Україну керівництво Ericsson призупинило всі постачання до РФ.

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Російська Федерація всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні, зокрема із використанням кампаній з дезінформації, пише у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його даними, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. "Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - закликає дипломат.

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