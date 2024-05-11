У Мальме розпочався фінал "Євробачення-2024"

Фінал "Євробачення" розпочався о 22:00 за київським часом у шведському Мальме у суботу, 11 травня. За кілька годин до початку від участі у фіналі відсторонили представника Нідерландів Йоста Кляйна. Як заявила Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором конкурсу, причиною дискваліфікації стала "неналежна поведінка" виконавця. Скаргу на нього до шведської поліції подала співробітниця знімальної групи конкурсу. Про подробиці інциденту ЄМС не повідомляє, але нідерландський мовник уже назвав ці заходи "непропорційними".

Участь Ізраїлю у "Євробаченні"

Проте головні суперечки на "Євробаченні" у Мальме розгорнулися навколо участі Ізраїлю у конкурсі. До його початку Європейська мовна спілка відкинула вимоги виключити Ізраїль з "Євробачення" за військові дії в Секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАСу. У дні проведення конкурсу EBU заборонила учасникам демонструвати антивоєнні гасла та символи солідарності з палестинцями.

На знак протесту проти цього рішення деякі виконавці не стали виходити на сцену під час представлення учасників на репетиції фіналу 11 травня. А Bambie Thug із Ірландії не стала проводити на сцені репетицію свого фінального виступу. Повідомляється, що перед трансляцією фіналу в прямому ефірі Європейська мовна спілка веде інтенсивні переговори з багатьма національними телекомпаніями.

Під особливим тиском на "Євробаченні" - представниця Ізраїлю Еден Голан. З міркувань безпеки вона та члени ізраїльської делегації залишають готель лише для репетицій та виступів на конкурсі. Під час виконання пісні Голан у залі виразно було чутно свист та інші прояви невдоволення. А втім, після другого півфіналу конкурсу вона піднялася на друге місце в рейтингах букмекерів.

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Фаворити "Євробачення-2024"

За прогнозами головним претендентом на перемогу є хорват Baby Lasagna. До першої десятки можуть увійти виконавці зі Швейцарії, Франції, Ірландії, а також український дует Alyona Alyonа & Jerry Heil з композицією "Teresa & Maria". Німеччину на конкурсі представляє співак Isaak, який не має, на думку букмекерів, шансів на гарне місце. Після дискваліфікації Нідерландів у фіналі виступатимуть представники 25 країн.

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Конкурс відбувається з дотриманням підвищених заходів безпеки. У Мальме проживає значна кількість вихідців із країн Близького Сходу. Під час проведення конкурсу у місті відбулися дві демонстрації солідарності з палестинцями та з вимогою виключити Ізраїль. Акція 11 травня, за оцінками кореспондента DW, зібрала майже вдвічі менше учасників, ніж п'ятитисячна демонстрація 9 травня. Про серйозні інциденти під час демонстрацій не повідомляється.

Трансляцію конкурсу можна дивитися у прямому ефірі національних телеканалів країн-учасниць, а також на каналі "Євробачення" на YouTube, на TikTok або на офіційному сайті конкурсу. Білорусь та Росія були виключені від участі у "Євробаченні" через порушення правил конкурсу та його цінностей у 2021 та 2022 роках відповідно.