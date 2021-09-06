У Литві тисячі людей протестували проти обмежень для невакцинованих

У столиці Литви Вільнюсі відбулася акція протесту проти планів уряду запровадити обмеження для невакцинованих від коронавірусу. У п'ятницю, 10 вересня, на вулиці Вільнюса вийшло близько п'яти тисяч противників коронавірусних обмежень, передає інформагенція dpa.

Уряд Литви планує, зокрема, дозволити проїзд у громадському транспорті лише власникам COVID-сертифікатів - так званих "паспортів здоров'я". Такий сертифікат зможе мати лише вакцинована від коронавірусу особа, той, хто одужав від COVID-19, або хто має свіжий негативний тест на коронавірус. Крім того, тім, хто не матиме такого сертифікату, також не надаватиметься доступ до ресторанів, торговельних центрів та закладів, що надають послуги з догляду за тілом, вирішили в уряді країни.

Повідомляється, що цього разу протести були переважно мирними. Після офіційного закінчення мітингу кілька сотень демонстрантів пройшли маршем до будівлі парламенту, що була оточена поліцією.

Цього разу акція була мирною

Місяць тому аналогічні протести проти коронавірусних обмежень супроводжувалися сутичками демонстрантів з поліцією.

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Загалом у Литві з початку пандемії зафіксовано понад 306 тисяч випадків заражень і близько 4,65 тисячі летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною хворобою.