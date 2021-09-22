У Львові зробили першу в Україні трансплантацію серця дитині

У вівторок, 21 вересня, в Україні вперше провели трансплантацію серця дитині та легень дорослому чоловіку. Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Facebook.

"За один день ми у Львові виконали дві унікальні для нашої країни операції. Ми довго готувалися, щоб втілити це в життя. І, без перебільшення, на ці події вся Україна чекала багато років", - написав Самчук.

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Перша в Україні пересадка серця дитині

У повідомленні зазначається, що трансплантацію серця здійснили 13-річному хлопцю з Волині з села Зарудці. За словами лікаря, стан хлопця був критичним і рахунок для нього "йшов на дні".

У повідомленні пресслужби лікарні зазначається, що у юнака в липні раптово стався інсульт, після якого він кілька тижнів провів в реанімації. "Трансплантацію серця провела команда Бориса Тодурова з Інституту серця спільно з нашим дитячим кардіохірургом Віталієм Петровим", - додали у лікарні.

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П'ять трансплантацій за день

У випадку трансплантації легень операцію провели 56-річному львів'янину. За словами Самчука, він понад десять років мав хронічну хворобу легенів. Без нового органу він прожив би не більше кількох місяців. Донором при цьому став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду дала його дружина, зазначив лікар.

Крім цього, цього дня лікарі трансплантували різним пацієнтам дві нирки та печінку.