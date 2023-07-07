У Львові завершили пошукові роботи: 10 загиблих від атаки РФ

Унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Львові загинуло 10 людей, ще 45 - отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян по багатоповерхівці у Львові завершені, повідомив в Telegram у п'ятницю, 7 липня, міністр внутрішніх справ Ігоря Климено.

Внаслідок влучання у будинок загинуло 10 людей, ще 45 - отримали поранення. Серед них троє дітей.

"Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам та всім небайдужим, хто долучався до цілодобового розбору завалів", - написав Клименко.

Як уточнив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, 16 постраждалих внаслідок атаки ушпиталили.

"Де це було безпечно, представники поліції, соцслужб та ЖКГ допомогли місцевим мешканцям забрати з квартир особисті речі", - зазначив голова ОВА.

У Львові оголошена дводенна жалоба

Унаслідок російського ракетного удару, окрім зруйнованої багатоповерхівки, пошкоджень зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади, санаторна школа, електропідстанція. Також були пошкоджені півсотні автомобілів.

У місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих. Місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.

Блінкен: Ще один приклад жорстокості Кремля

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ракетний удар по Львову "ще одним прикладом жорстокості Кремля".

"Саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво необхідною. Прихильність США до України непохитна", - написав він у Twitter.

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