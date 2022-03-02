У Львові прогриміли вибухи

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми вели хроніку війни в Україні 24 лютого - 17 березня.

Зараз DW розповідає про події п'ятниці, 18 березня (час київський).

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже 100 мільйонів доларів, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тисяч студентів та соціальні стипендії для 50 тисяч студентів стипендіальних програм.

"Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання", - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

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Уранці п'ятниці, 18 березня, у Львові було чутно вибухи, на околиці міста дим, повідомив радник голови МВС України Вадим Денисенко.

"Видно загоряння. Поки що більше деталей, на жаль, я не можу сказати", - сказав він в ефірі всеукраїнського марафону, передає "Інтерфакс-Україна". На місце виїхали рятувальники та відповідні структури, додав Денисенко.

Львівський міський голова Андрій Садовий уточнив, що Росія нанесла ракетні удари по території в районі Львівського аеропорту.

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Катар здатний стати альтернативним постачальником газу для Німеччини, знизивши її залежність від Росії, вважають німецькі ділові кола. Диверсифікація поставок зрідженого природного газу (LNG) відіграє вирішальну роль для безпеки постачання німецьких компаній, а Катар має потенціал для часткового заміщення російського газу, заявив агентству dpa генеральний директор Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) Мартін Ванслебен (Martin Wansleben). У той же час він вказав на суттєві перешкоди для транспортування, а також відсутність у ФРН власного терміналу LNG. За його словами, уряд у Берліні має намір сприяти прискоренню будівництва таких терміналів, щоби ввести їх в експлуатацію вже у 2023-2024 роках.

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

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Станом на ранок п'ятниці генеральний штаб Збройних сил України констатує, що положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом доби не зазнали. ЗСУ частково знищили та зупинили просування вглиб України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ.

У ранковому зведенні генштабу також зазначається, що "на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації". За даними штабу, у військах РФ збільшується кількість випадків дезертирства та відмов від участі у війні проти України.

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Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King хоче, але не може піти з Росії, йдеться в заяві компанії. Там пояснюється, що компанія володіє міноритарним пакетом у 15 відсотків та має трьох партнерів, яких контролює Олександр Колобов, і жоден з яких не має контрольного пакета акцій. "Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та забажали призупинити роботу ресторанів Burger King у Росії. Він відмовився це зробити. В односторонньому порядку припинити роботу ми не маємо права", - йдеться у повідомленні.

Компанія почала процес продажу своєї долі в бізнесі, але попереджує, що це займе якийсь час. Тим часом вона призупинила корпоративну підтримку російського ринку, включно з операційною діяльністю, маркетингом, ланками постачання, а також відмовила в нових інвестиціях і розширенні. Burger King також зобов'язався перенаправляти будь-який прибуток з РФ, у тому числі й свою долю власності, агентству ООН у справах біженців, і вже вніс мільйон доларів.

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Від п'ятниці в Україні знизяться ціни на пальне, повідомляє міністерство економіки. "Тепер дизпаливо буде коштувати на п'ять гривень дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин - на понад сім гривень дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 за літр)", - пише міністерство у Facebook.

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Низка чинних і колишніх європейських політиків, переважно з Нідерландів, просять Нобелівський комітет відкрити знову подання заявок, термін якого сплинув, для висунення на премію миру президента України Володимира Зеленського і українського народу.

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Зруйнована військами РФ школа в Житомирі

Російські війська пошкодили більше 400 закладів освіти в Україні, 64 - знищили, повідомив у ефірі об'єднаного телебачення міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

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Палата представників (нижня палата Конгресу) США підтримала законопроєкт про скасування торгових преференцій для Росії. Як повідомляв раніше американський президент Джо Байден, це дозволить підвищити мито на російський імпорт.

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Нові санкції проти РФ

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Австралія розширила санкції щодо Росії за війну проти України, запровадивши обмежувальні заходи до ще 11 російських фінансових установ, включно з міністерством фінансів РФ. "Відтепер об'єктами санкцій Австралії стали всі російські органи, відповідальні за випуск і управління суверенним боргом Росії. Зі включенням нових банків ідеться про 80 відсотків усіх банківських активів Росії", - повідомляє міністерство закордонних справ. Також до санкційного списку з 41 олігарха і членів їхніх сімей Австралія додала двох мільярдерів - Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга.

Тим часом Нова Зеландія опублікувала перший набір санкцій проти РФ за вторгнення в Україну. Заморожування активів стосується президента Росії Володимира Путіна, 12 членів Ради безпеки РФ, а також 18 організацій і одного російського банку. Заборона в'їзду стосується 364 політиків, військових, журналістів.

Про нові обмежувальні заходи оголосило і японське міністерство закордонних справ. Японія накладає санкції на 15 російських чиновників, більшість яких - з міністерства оборони РФ, а також на дев'ять організацій, зокрема на державного експортера зброї і технологій подвійного призначення "Рособоронекспорт".

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомив, що 17 березня йому зателефонував самозванець від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. "Після кількох підозрілих запитань я перервав дзвінок", - написав Воллес у Twitter. Міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател заявила, що аналогічна ситуація трапилась з нею 14 березня.

Шмигаль жартома порадив чиновникам наступного разу перед початком розмови просити сказати слово "паляниця".

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обурився застереженнями канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) від цькування росіян, які мовляв, на відміну від президента РФ Володимира Путіна, не відповідальні за війну.

"Ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ? Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - написав Стефанчук у Facebook.

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США не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий зупинити війну проти України, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен на брифінгу. "З одного боку, ми схвалюємо, що Україна була за столом переговорів, попри те, що її бомбардували кожну хвилину того дня. Водночас я не бачив жодних значущих зусиль Росії, щоб довести до кінця війну, яку вона веде, дипломатичним шляхом… Дипломатія вимагає від обох сторін сумлінної участі в деескалації, а я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися", - цитує Блінкена сайт Держдепу США.

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У Лондоні 17 березня пройшли акції протестів проти Nestle, Danone та Unilever. "Найбільші виробники дитячого харчування Nestle та Danone продовжують "годувати" російських окупантів, поки українських дітей жорстоко розстрілюють російські війська. Британська компанія Unilever до якої входять бренди Persil, Dove, Domestos, Clear, Timotei та багато інших, досі тримаються на поличках супермаркетів РФ та підтримують країну агресора, доки в нашій країні окупанти знищують заводи", - пише міністерство цифрової трансформації України

Нагадаємо, щовід початку російського військового вторгнення в Україну з РФ припинили співпрацю понад 200 світових компаній.

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Понад 320 тисяч громадян повернулися в Україну від початку війни, яку розв'язала Росія, повідомляє міністерство внутрішніх справ. Зазначається, що переважна більшість з тих, хто повернувся, - чоловіки.

Тим часом за даними Організації Об'єднаних Націй, через війну країну покинули майже 3,17 мільйона українців, переважна більшість яких - жінки, діти й люди літнього віку. Чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, за рідким виключенням.

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"Укрзалізниця" почала створювати стратегічний запас харчових продуктів по всій Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Йдеться як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах. "Наша мета - створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій", - цитує його сайт уряду.

Зведення ЗСУ за добу

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Сили протиповітряної оборони України заявляють про ураження 14 російських повітряних цілей 17 березня: семи літаків, одного вертольота, трьох безпілотних літальних апаратів і трьох крилатих ракет.

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Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, Росія вже підібрала близько тисячі іноземних добровольців із так званої так армії режиму Башара Асада в Сирії та парамілітарної ісламістської організації Хезболла. "Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", - йдеться у повідомленні генштабу.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з представниками провідних інвестиційних компаній світу. Він закликав бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду, а компанії, які йдуть з Росії, - переорієнтовуватися на Україну.

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17 березня з дев'яти гуманітарних коридорів запрацювали вісім. Ними евакуювали 3810 людей та доставили 40 тонн продовольства і медикаментів. Не спрацював евакуаційний коридор з Харкова через обстріли, повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив у Telegram, що дві тисячі людей були евакуйовані з Маріуполя Донецької області, а 1810 - з Київської області. Їжу, воду та ліки також доставили до населених пунктів Київської області, за його словами.

Звернення Зеленського

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Уряд України розширює програму кредитування для підприємців. "Будь який бізнес зможе отримати кредит під нуль відсотків на час воєнного стану плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка п'ять відсотків, а загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень", - повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Також 18 березня Кабінет міністрів України скасує більше 500 дозволів і ліцензій, які були обов'язковими для бізнесу. "Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності і вільно працюєш", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент доручив Кабміну, Верховній Раді та Національному банку України гарантувати українцям 100 відсотків банківських вкладів.

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За інформацією України, Росія залучає до війни найманців з інших країн, а також намагається обманом залучити до військової служби молодь. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи ще скільки завгодно вбитих російських солдат. Ми не хотіли цієї війни, а хочемо тільки миру. І хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтесь своєї влади", - вкотре звернувся він до матерів російських солдатів.

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Росія скасувала голосування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо внесеного нею проєкту резолюції "Про погіршення гуманітарної ситуації в Україні". Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя пояснив це тим, що начебто "делегації в ООН стикаються з тиском Заходу, включаючи економічний шантаж, аби ті не підтримали проєкт". Як повідомили дипломати в Нью-Йорку, Москві не вдалося знайти достатньої кількості прихильників її резолюції. Інформаційна агенція AFP зазначає: це може означати, що підтримати російський документ відмовився навіть Китай.

Для ухвалення резолюції були необхідні дев'ять з 15 голосів, а США, Великобританія, Франція і Китай могли би скористатись правом вето.

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Націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

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Відповідно до міжнародного гуманітарного права Україна створює національне інформаційне бюро, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Таке рішення прийняли на засіданні уряду. "Ключовою метою національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі й мирного населення", - пояснила вона на брифінгу.

Також Україна складатиме списки загиблих і військовополонених росіян. Верещук нагадала, що наразі втрати особового складу РФ в Україні перевищують 14 тисяч. За її словами, в подальшому буде створений обмінний фонд, у рамках якого відповідну інформацію передаватимуть Росії через структури Міжнародного комітету червоного хреста. Ця робота дозволить розпочати процес обміну полоненими та тілами загиблих, додала міністерка.