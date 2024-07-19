У Львові стріляли у Фаріон, вона у важкому стані (оновлено)

Невідомий у Львові вистрелив у колишню народну депутатку Ірину Фаріон, її з пораненням голови доставили в лікарню. Поліція кваліфікувала напад як замах на умисне вбивство.

У Львові у п'ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у колишню народну депутатку України, мовознавицю Ірину Фаріон. Інформацію про це у коментарі DW підтвердила речниця ВО "Свобода" Христина Равлюк.

"Стан важкий. Вона в лікарні", - зазначила вона. Наразі, за словами Равлюк, нічого не відомо ні про особу нападника, ні про його мотиви.

Раніше про замах на Фаріон повідомили депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, а також місцеві ЗМІ. За даними видання ZAXID.NET, замах на Фаріон скоїли на вулиці Масарика. Близько 19:40 в критичному стані із вогнепальним пораненням голови її доправили в Перше медоб'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Як написав у Facebook Зінкевич, "стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках, зброя була без глушника".

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Поліція оголосила розшук стрільця

У Національній поліції України повідомили про те, що поліція Львівщини "встановлює обставини замаху на життя громадської діячки".

"Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці вживають заходи для затримання стрільця. Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

У поліції повідомили, що на місці працюють слідчі, оперативники, керівництво місцевої поліції, вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрільця.

"Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя. Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження", - також повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Зеленський: Всі необхідні сили задіяні для того, щоб встановити обставини нападу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини нападу на Ірину Фаріон. Очільники відомств, за його словами, оперативно доповідають щодо розшуку нападника.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав він у Telegram.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що медики роблять все можливе, або врятувати Фаріон. "Головне зараз врятувати життя та знайти зловмисника", - додав він у дописі в Telegram.