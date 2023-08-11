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СуспільствоПольща

У Любліні евакуювали 14 тисяч людей через бомбу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У польському Любліні вдалися до евакуації населення через виявлення на будівельному майданчику бомби часів Другої світової війни.

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Польський поліцейський (архівне фото)
Польський поліцейський (архівне фото)Фото: Attila Husejnow/SOPA/picture alliance

Близько 14 тисяч людей евакуювали в п'ятницю, 11 серпня, в місті Люблін на сході Польщі після виявлення на будівельному майданчику нерозірваної бомби часів Другої світової війни.

Снаряд вагою 250 кілограмів знайшли у новому житловому кварталі, де до Другої світової війни був авіаційний завод і аеропорт, а під час нацистської окупації розташовувалися в'язниця і трудовий табір, пише агентство Associated Press.

Дороги біля місця виявлення бомби перекрили. Людям наказали відключити газ, воду і електрику в своїх будинках, закрити вікна і двері, а також взяти з собою документи, що посвідчують особу, і необхідні ліки. Мешканців цієї зони розміщують у школах та інших закладах у безпечних зонах міста. Їм дозволять повернутися у домівки після знешкодження боєприпасу.

Бомби часів Другої світової війни досі регулярно знаходять у Польщі, яка була місцем важких боїв.

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